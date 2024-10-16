Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики ARK убеждены, что Tesla сможет создать лучшие роботизированные такси на рынке
Даже если не окажется первой по срокам.

Основательница управляющей компании ARK Invest Кэти Вуд (Cathie Wood) давно славится своей непоколебимой верой в потенциал Tesla, но опубликованные на страницах Barron’s комментарии относительно недавней презентации роботизированного такси Cybercab этой марки исходили от другого эксперта данного институционального инвестора.

Источник изображения: Tesla

По мнению Таши Кини (Tasha Keeney), на представителей ARK Invest особое впечатление произвело заявление о способности парка роботизированных такси Tesla осуществлять коммерческие перевозки по тарифу 20 центов за милю, что примерно на 60–70 % дешевле содержания собственного автомобиля. Эксперты не сомневаются, что Tesla сможет запустить этот сервис автоматических такси в 2025 году.

Важнейшим преимуществом Tesla при разработке своей системы автопилота, по мнению аналитиков ARK Invest, является огромный парк эксплуатируемых владельцами электромобилей, который помогает ей формировать внушительные массивы данных и использовать их для обучения нейросетей. Конкуренты либо уступают ей в доступе к данным, либо не имеют возможности выпускать свои транспортные средства с сопоставимой себестоимостью. Возможно, Tesla и не окажется первой компанией, которая выведет на рынок автоматические такси в крупных масштабах, но она наверняка окажется лучшей в части совершенства программного обеспечения, как убеждены представители ARK Invest.

#tesla #автопилот #такси #роботакси #tesla cybercab
+
Написать комментарий (0)
Apple попросила досрочно прекратить действие разрешения на испытания беспилотных авто в Калифорнии
Презентация Tesla с участием роботов Optimus готовилась в спешке, поэтому ими управляли люди
DHL осталась довольна результатами испытания электрических грузовиков Tesla
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
52
Red Dead Redemption за 50 баксов - три варианта поиграть в игру Rockstar на ПК в России
18
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
30
GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070 – для чего NVIDIA экономит память на видеокартах
12
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
48
«Объект 775»: секретный советский танк, опередивший свое время
7
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
3
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
17
Разбираемся вокруг ситуации с предупреждением о покупке цифрового товара в Steam
16
Первые впечатления от закрытого бета-теста шутера Strinova на ПК — анимешный 3D-шутер с 2D-геймплеем
+

Сейчас обсуждают

nonses84
13:50
Смысл от денуво , если их всё равно ломают, а платить надо.
BioWare отказалась от Denuvo и микротранзакций в Dragon Age: The Veilguard
nonses84
13:47
Steam с огрызком постарались?
Началась забастовка работников Ubisoft - протесты в Париже, Монпелье и других городах
Мамука Шешашвили
13:46
Дался вам этот фазовый переход? Ещё не один, из комментаторов не ответил, что это. Зато как зомби повторяете "фазовый переход".
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
nonses84
13:43
Лучше бы уже завезли 128 разрядные системы.
Intel и AMD объединяют усилия для улучшения архитектуры x86
Мамука Шешашвили
13:41
Согласен, придумали чёрти чё хомяков разводить, кривожопые производители. Воздух нормальный проводник, не зря в окнах, где больше прослоек стёкол с воздухом в помещении зимой теплее а летом прохладнее...
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
jsth
13:36
Корейцы вообще (не только автопроизводители, а с других отраслей тоже) сопротивлялись с самого начала, не хотели никаких санкций вводить, но под давлением пришлось...
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
NuclearMissionJam
13:30
Более того, при покупке и даже бесплатном скачивании осей тоже дается лишь лицензия. Об этом почему-то многие геймеры забывают
Разбираемся вокруг ситуации с предупреждением о покупке цифрового товара в Steam
Евгений Беликов
13:28
Да они все ценные если из дали посмотреть ... их суммарно с SLOT1 по 370S массово выпускали с 98 по 2001 год ( не говоря о 423) и при условии что сейчас живых осталось одна восьмая (включая проприетар...
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
Александр Нестеров
13:22
Обиделся? Наверное в госкомпозоре чиновником работаешь?
Россия готова к отключению от Интернета — как это скажется на жизни граждан
El Grechko
13:21
Местный клуб краснофанатов был бы в восторге. 16 гб в карте за 200 долларов. Скриншоты с "12 гигабайт уже не хватает" прилагаются.
Китайцы из Moore Threads выпустили видеокарты с поддержкой DirectX 12
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем