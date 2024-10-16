Даже если не окажется первой по срокам.

Основательница управляющей компании ARK Invest Кэти Вуд (Cathie Wood) давно славится своей непоколебимой верой в потенциал Tesla, но опубликованные на страницах Barron’s комментарии относительно недавней презентации роботизированного такси Cybercab этой марки исходили от другого эксперта данного институционального инвестора.

Источник изображения: Tesla

По мнению Таши Кини (Tasha Keeney), на представителей ARK Invest особое впечатление произвело заявление о способности парка роботизированных такси Tesla осуществлять коммерческие перевозки по тарифу 20 центов за милю, что примерно на 60–70 % дешевле содержания собственного автомобиля. Эксперты не сомневаются, что Tesla сможет запустить этот сервис автоматических такси в 2025 году.

Важнейшим преимуществом Tesla при разработке своей системы автопилота, по мнению аналитиков ARK Invest, является огромный парк эксплуатируемых владельцами электромобилей, который помогает ей формировать внушительные массивы данных и использовать их для обучения нейросетей. Конкуренты либо уступают ей в доступе к данным, либо не имеют возможности выпускать свои транспортные средства с сопоставимой себестоимостью. Возможно, Tesla и не окажется первой компанией, которая выведет на рынок автоматические такси в крупных масштабах, но она наверняка окажется лучшей в части совершенства программного обеспечения, как убеждены представители ARK Invest.