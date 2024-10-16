Основательница управляющей компании ARK Invest Кэти Вуд (Cathie Wood) давно славится своей непоколебимой верой в потенциал Tesla, но опубликованные на страницах Barron’s комментарии относительно недавней презентации роботизированного такси Cybercab этой марки исходили от другого эксперта данного институционального инвестора.
По мнению Таши Кини (Tasha Keeney), на представителей ARK Invest особое впечатление произвело заявление о способности парка роботизированных такси Tesla осуществлять коммерческие перевозки по тарифу 20 центов за милю, что примерно на 60–70 % дешевле содержания собственного автомобиля. Эксперты не сомневаются, что Tesla сможет запустить этот сервис автоматических такси в 2025 году.
Важнейшим преимуществом Tesla при разработке своей системы автопилота, по мнению аналитиков ARK Invest, является огромный парк эксплуатируемых владельцами электромобилей, который помогает ей формировать внушительные массивы данных и использовать их для обучения нейросетей. Конкуренты либо уступают ей в доступе к данным, либо не имеют возможности выпускать свои транспортные средства с сопоставимой себестоимостью. Возможно, Tesla и не окажется первой компанией, которая выведет на рынок автоматические такси в крупных масштабах, но она наверняка окажется лучшей в части совершенства программного обеспечения, как убеждены представители ARK Invest.