Но широкое распространение они получат лишь в следующем году.

Агентство Bloomberg принесло благую весть всем тем, кто переживал по поводу задержки с началом поставок ускорителей Blackwell. Во всяком случае, американская компания Dell Technologies заявила, что уже в следующем месяце её избранные клиенты получат образцы серверов на основе ускорителей Blackwell для работы с системами искусственного интеллекта, а массовые поставки подобного оборудования начнутся в следующем квартале.

Источник изображения: NVIDIA

Компании Dell удаётся, по словам её представителей, поддерживать тесные отношения с клиентами и партнёрами, во многом благодаря этому она сможет предложить серверные системы на базе ускорителей NVIDIA Blackwell в числе первых. Основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang), как отмечает источник, заинтересован в как можно более быстром начале применения своих новых разработок, поскольку от количества клиентов зависят и объёмы поставок продукции.