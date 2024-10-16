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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Dell обещает начать поставки серверов на основе NVIDIA Blackwell в ноябре
Но широкое распространение они получат лишь в следующем году.

Агентство Bloomberg принесло благую весть всем тем, кто переживал по поводу задержки с началом поставок ускорителей Blackwell. Во всяком случае, американская компания Dell Technologies заявила, что уже в следующем месяце её избранные клиенты получат образцы серверов на основе ускорителей Blackwell для работы с системами искусственного интеллекта, а массовые поставки подобного оборудования начнутся в следующем квартале.

Источник изображения: NVIDIA

Компании Dell удаётся, по словам её представителей, поддерживать тесные отношения с клиентами и партнёрами, во многом благодаря этому она сможет предложить серверные системы на базе ускорителей NVIDIA Blackwell в числе первых. Основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang), как отмечает источник, заинтересован в как можно более быстром начале применения своих новых разработок, поскольку от количества клиентов зависят и объёмы поставок продукции.

#nvidia #искусственный интеллект #dell #blackwell
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