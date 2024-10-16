Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Сроки ожидания заказанных iPhone 16 в среднем заметно ниже, чем в случае с iPhone 15 год назад
Это может не иметь прямого отношения к уровню спроса.

На горизонте замаячил один фактор, который способен сильно повлиять на спрос на новейшее поколение смартфонов Apple. В конце месяца выйдет обновление операционной системы iOS 18.1, которое принесёт поддержку функций Apple Intelligence англоязычным пользователям, и главным образом — жителям США. Это может спровоцировать волну роста спроса на представленные в прошлом месяце смартфоны семейства iPhone 16. Дополнительные функции будут добавлены в декабре с выходом iOS 18.2, а вот за пределами США набор функций Apple Intelligence пройдёт адаптацию к локальным рынкам не ранее весны 2025 года.

Аналитики Morgan Stanley выяснили, что в целом сроки ожидания семейства iPhone 16 сократились более чем на неделю относительно прошлогоднего дебюта iPhone 15. Для сравнения, сейчас этот показатель едва превышает 13 дней, тогда как год назад приближался к 21 дню.

Источник изображения: Apple

В случае со старшими моделями семейства iPhone 16 сроки ожидания сократились ещё сильнее по сравнению с прошлым годом. Так, iPhone 16 Pro в среднем нужно ожидать 20,5 дня вместо 34,8 дня. Модель iPhone 16 Pro Max недавно чуть прибавила в сроках ожидания до 27,5 дней, увеличив ожидание на пару дней. Эксперты считают, что Apple в этом году заказала подрядчикам больше новых смартфонов, поэтому их сроки ожидания оказались короче, чем в прошлом году.

#смартфоны #apple #аналитика #iphone #morgan stanley
+
Написать комментарий (0)
Samsung собирается снизить темпы роста объёмов выпуска HBM в следующем году
Lixiang (Li Auto) выпустила свой миллионный автомобиль
Снижение прогноза по выручке ASML говорит о некотором перенасыщении рынка оборудованием для выпуска чипов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
50
Red Dead Redemption за 50 баксов - три варианта поиграть в игру Rockstar на ПК в России
16
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
30
В России появился в продаже 800-сильный гибрид Mercedes-AMG S63 E Long Performance
3
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
27
GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070 – для чего NVIDIA экономит память на видеокартах
11
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
47
«Объект 775»: секретный советский танк, опередивший свое время
7
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
3
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
16

Сейчас обсуждают

Лев корл
12:42
- Как работает польская мина? - Принцип работы довольно прост - мина срабатывает сразу после ее установки, подрывая того, кто её установил
Польша будет минировать восточную границу в рамках проекта «Восточный щит»
Nvidia&Intel Hater
12:36
Это надо же такое придумать.Как бы идеально (казалось бы) небыли выведены поверхности -всегда останутся микронеровности и воздух между двумя пластинами..а воздух очень плохой проводник тепла
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
Максим Беляков
12:34
Нихера ботов с дизами налетело, на самом деле zapret как будто получше гудбайдпи работает, и с дсом, и с ютубом
Автопроизводитель Xpeng представил свой флагманский хэтчбек P7+
Evgeny Chezarin
12:29
Dlss смазкой
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
swr5
12:29
Когда послушал музыку на Linux, понял, что на Винде я больше ничего слушать не буду. PipeWare рулит, качество превосходное, появился объем, дыхание, сцена. На Винде, что не включал - все какое-то плос...
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
Ivan Trishkin
12:25
А то что игры деградируют и на оптимизацию забивают болт , ссд для игр 2020+ года как обязательность , длсс как панацея у криворуких разрабов, а визуального прироста почти нет , учтем 10 поколение и м...
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Родион Вестов
12:24
На первый взгляд выглядит все довольно абстрактно. Но уж точно реальнее рассказов про освоение Марса. Такому газовозу ледокол не требуется, ведь он пройдет подо льдами).
Атомный 360-метровый подводный газовоз «Пилигрим» изменит подход к перевозке СПГ в Арктике
かお 特
12:20
Да какие 68%, там от силы 33%, пропускная способность видеокарты, не так сильно повышает ее производительность
NVIDIA GeForce RTX 5090 не будет значительно дороже текущей модели RTX 4090
Родион Вестов
12:19
Если меняла, то согласно статьи, твоя бабка была западной хохлухой и чухонкой. У русских они просто отбирали. Если русских они грузили в вагоны и отправляли на работы в Германию, то хохлы и чухоноцы с...
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
Алексей Устинов
12:15
Тот случай, когда автор статьи вообще не в теме и не понимает о чем пишет.
Разработчики Hamster Kombat вышли на связь и обещают много бонусов геймерам, которые вернутся в игру
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем