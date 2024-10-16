Это может не иметь прямого отношения к уровню спроса.

На горизонте замаячил один фактор, который способен сильно повлиять на спрос на новейшее поколение смартфонов Apple. В конце месяца выйдет обновление операционной системы iOS 18.1, которое принесёт поддержку функций Apple Intelligence англоязычным пользователям, и главным образом — жителям США. Это может спровоцировать волну роста спроса на представленные в прошлом месяце смартфоны семейства iPhone 16. Дополнительные функции будут добавлены в декабре с выходом iOS 18.2, а вот за пределами США набор функций Apple Intelligence пройдёт адаптацию к локальным рынкам не ранее весны 2025 года.

Аналитики Morgan Stanley выяснили, что в целом сроки ожидания семейства iPhone 16 сократились более чем на неделю относительно прошлогоднего дебюта iPhone 15. Для сравнения, сейчас этот показатель едва превышает 13 дней, тогда как год назад приближался к 21 дню.

Источник изображения: Apple

В случае со старшими моделями семейства iPhone 16 сроки ожидания сократились ещё сильнее по сравнению с прошлым годом. Так, iPhone 16 Pro в среднем нужно ожидать 20,5 дня вместо 34,8 дня. Модель iPhone 16 Pro Max недавно чуть прибавила в сроках ожидания до 27,5 дней, увеличив ожидание на пару дней. Эксперты считают, что Apple в этом году заказала подрядчикам больше новых смартфонов, поэтому их сроки ожидания оказались короче, чем в прошлом году.