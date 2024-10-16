Компании создали «консультативную группу x86» с целью определить будущее архитектуры.

Intel и AMD объявили о создании консультативной группы по экосистеме x86, объединяющей технологических лидеров для формирования будущего самой распространённой в мире вычислительной архитектуры.

«Мы находимся на пороге одного из самых значительных сдвигов в архитектуре и экосистеме x86 за последние десятилетия. Нам нужны новые уровни настройки, совместимости и масштабируемости, чтобы удовлетворить текущие и будущие потребности клиентов», — заявил генеральный директор Intel Пат Гельсингер.

Группа сосредоточится на поиске новых способов расширения экосистемы x86 путём обеспечения совместимости между платформами и упрощения разработки программного обеспечения.

«Создание консультативной группы гарантирует, что архитектура x86 будет продолжать развиваться как вычислительная платформа, которую выбирают как разработчики, так и клиенты», — отметила генеральный директор AMD Лиза Су. В современных условиях важность надёжной и расширяющейся экосистемы x86 становится ещё более существенной.

Консультативная группа стремится объединить лидеров отрасли, чтобы сформировать будущее x86 и способствовать инновациям разработчиков с помощью более унифицированного набора инструкций. Эта инициатива повысит совместимость продуктов x86.

Сотрудничество будет способствовать созданию согласованных и совместимых реализаций ключевых архитектурных особенностей x86, охватывающих все сектора, что в конечном итоге принесет пользу клиентам. Ожидаемые результаты включают: Расширение выбора и совместимости клиентов между аппаратным и программным обеспечением.

Упрощение архитектурных рекомендаций для повышения согласованности программного обеспечения. Обеспечение более глубокой интеграции новых возможностей в операционные системы.

Будучи жесткими конкурентами, Intel и AMD в то же время имеют историю отраслевого сотрудничества. Эта консультативная группа выводит отраслевое сотрудничество на новый уровень.