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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Снижение прогноза по выручке ASML говорит о некотором перенасыщении рынка оборудованием для выпуска чипов
Но это явление носит временный характер.

Квартальная отчётность ASML, являющейся лидером в сегменте литографических сканеров, применяемых для выпуска чипов, была опубликована на день раньше срока в результате технической ошибки, но это не помешало аналитикам обсудить основные сигналы, которые компания невольно послала фондовому рынку. Как поясняет Reuters, для инвесторов неприятными новостями стали снижение прогноза ASML по выручке на следующий год и сокращение доли Китая в совокупной выручке компании за тот же период.

Источник изображения: ASML

Дело в том, что с нынешних 47% доля выручки на китайском рынке по итогам всего 2025 года должна снизиться до более типичных 20%, как предрекает руководство ASML. По сути, это будет говорить об эффективности западных санкций против КНР, и в меньшей мере отображать сдержанные темпы роста китайской экономики.

В случае с прогнозом по выручке он оказался заметно хуже ожиданий рынка. Вместо прежних 40 млрд евро компания в 2025 году рассчитывает выручить не более 30–35 млрд евро. Кроме того, по итогам третьего квартала ASML располагала заказами на сумму не более 2,6 млрд евро, тогда как инвесторы рассчитывали на 5,6 млрд евро. По словам представителей TechInsights, всё это лишь указывает на перенасыщение рынка оборудованием ASML, и для его устранения потребуется не так много времени, поэтому кризис будет непродолжительным. Сейчас на предприятиях клиентов ASML средний уровень загрузки производственных линий составляет 81%, а к закупкам оборудования производители приступают при значении не ниже 95%. Как известно, Intel решила не торопиться со строительством новых предприятий в Европе, не исключено, что TSMC и Samsung также будут с осторожностью планировать свою экспансию. В любом случае, откровения ASML вызвали падение курса акций компании на 16%, что является максимальной величиной за 26 лет. Прочие эмитенты, связанные с выпуском чипов, также отреагировали на новости ASML снижением котировок своих акций.

#аналитика #полупроводники #финансы #литографическое производство #asml
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