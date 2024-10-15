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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Аналитики убеждены, что Snapdragon 8 Gen 4 может принести Qualcomm рекордную прибыль в 4 квартале 2024 года
Это самый дорогой мобильный чип в истории компании.

Dimensity 9400 не помешает Qualcomm сделать Snapdragon 8 Gen 4 успешным продуктом. По прогнозам аналитиков, этот чипсет станет не только самым дорогим в истории компании, но и самым прибыльным. Ожидается, что поставки Snapdragon 8 Gen 4 будут на 50% выше, чем у Snapdragon 8 Gen 3, что приведет к значительному росту выручки и прибыли Qualcomm. Высокая цена, повышенный спрос со стороны Samsung и другие факторы могут способствовать росту прибыли Qualcomm.

В своём блоге на Medium аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо заявил, что в четвёртом квартале 2024 года Snapdragon 8 Gen 4 будет поставлен в объёме около 9 млн единиц. Средняя отпускная цена (ASP) вырастет на 15%, так как цена чипсета, по оценкам, составит 180 долларов за единицу. Этот фактор, а также повышенный спрос, практически гарантирует, что Snapdragon 8 Gen 4 станет мощным генератором дохода для Qualcomm. Однако Куо выделяет и другие факторы, которые будут способствовать успеху чипсета.

Например, Samsung, как сообщается, заказала большую партию чипсетов Snapdragon 8 Gen 4. Она это сделала, очевидно, потому что запуск серии Galaxy S25 состоится в начале следующего года, и в ней будет использоваться исключительно новый флагманский чипсет Qualcomm. Согласно последним слухам, корейский гигант не будет использовать Dimensity 9400 в базовой модели, а выход готовой продукции по 3-нм техпроцессу GAA слишком низок, чтобы оправдать массовое производство Exynos 2500. Кроме того, наблюдается восстановление общих поставок смартфонов, причём всё больше китайских брендов выпускают модели со Snapdragon 8 Gen 4, что также положительно скажется на доходах Qualcomm.

А ещё ходят слухи, что Qualcomm в конце концов выпустит Snapdragon 8s Gen 4 — более медленную и, скорее всего, более доступную версию Snapdragon 8 Gen 4 — в первом квартале 2025 года. Партнёры Qualcomm, которые считают, что флагманский чипсет компании слишком дорог, смогут выбрать альтернативу, хотя и с некоторыми компромиссами. Но не стоит списывать со счетов MediaTek и её Dimensity 9400, у которой будет множество возможностей подорвать позиции Qualcomm и отнять у неё долю рынка в ближайшие месяцы.

#qualcomm #snapdragon 8 gen 4
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