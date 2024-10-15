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Новости Hardware Алексей Сычёв
Lixiang (Li Auto) выпустила свой миллионный автомобиль
Менее чем за пять лет.

Формально, набравшая определённую популярность в России китайская марка Lixiang (Li Auto) до сих пор является стартапом, ведь с момента основания компании ещё не прошло и десяти лет. Не имевшая опыта в производстве автомобилей, она смогла к ноябрю 2019 года наладить массовый выпуск последовательного гибрида Li One, который к настоящему времени уже снят с производства и уступил место флагманскому кроссоверу Li 9. Как сообщает CnEVPost, компании Li Auto потребовалось чуть менее пяти лет для выпуска своего миллионного автомобиля.

Источник изображения: Li Auto

Хотя исторически Li Auto специализировалась на кроссоверах с силовой установкой, построенной по принципу последовательного гибрида, в марте этого года в ассортименте её продукции появился чисто электрический кроссовер Mega. Компания является одним из немногих производителей машин на электротяге в Китае, которая работает с прибылью.

Как отмечает китайский источник, кроссоверы Li One и Li 9 были выпущены в общем количестве более 210 000 штук, тираж более компактного Li 8 превысил 180 000 экземпляров, а лидером по популярности на данный момент является ещё более доступный Li 7 с тиражом более 220 000 штук. Ему на пятки наверняка скоро начнёт наступать представленный в апреле Li 6, успевший к настоящему моменту разойтись в количестве более 110 000 штук. По темпам экспансии младшая модель Li Auto является рекордсменом.

Чтобы выпустить 100 000 машин, Li Auto потребовалось чуть менее двух лет, через два неполных года она выпустила 500-тысячную, и аналогичное количество потом было произведено за год с небольшим. С января по сентябрь текущего года Li Auto поставила на рынок 341 812 автомобилей, что на 40% больше итогов аналогичного периода 2023 года. Только в сентябре текущего года объёмы поставок достигли 53 709 штук.

#аналитика #китайские автомобили #гибриды #li auto #lixiang
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