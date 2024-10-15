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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Wolfspeed получит $750 млн субсидий в США на расширение производства чипов из карбида кремния
Но сперва ей нужно навести порядок с собственными финансовыми ресурсами.

Спрос на силовую электронику растёт по мере распространения гибридов и электромобилей, в этом контексте имя компании Wolfspeed всё чаще упоминается в новостях. Агентство Reuters сообщило, что Министерство торговли США предварительно одобрило выделение $750 млн субсидий на нужды Wolfspeed, которая строит новое предприятие в Северной Каролине и собирается расширить имеющиеся мощности в штате Нью-Йорк. На соответствующие нужды компания в совокупности собирается потратить $6 млрд.

Источник изображения: Wolfspeed

Субсидии властей США по «Закону о чипах» не будут единственным источником финансирования этих проектов. Консорциум инвесторов собирается предоставить Wolfspeed дополнительные $750 млн, а ещё компания надеется изыскать свободные средства за счёт реструктуризации долгов и привлечения дополнительных инвестиций на сумму около $300 млн в течение ближайших 12 месяцев. Компания надеется, что только за счёт налоговых вычетов у неё появится дополнительный $1 млрд на реализацию планов. Предприятие в Северной Каролине должно приступить к выпуску продукции в следующем году, если всё пойдёт по плану. Предприятие в штате Нью-Йорк планирует на 30% поднять свою производительность за счёт реконструкции и расширения.

#сша #полупроводники #субсидии #закон о чипах #wolfspeed
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