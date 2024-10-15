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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайский производитель электромобилей XPeng полон решимости закрепиться на европейском рынке
И планирует так или иначе локализовать производство.

Можно не сомневаться, что утверждённые накануне повышенные пошлины на импорт электромобилей китайской сборки в Евросоюз серьёзно омрачили перспективы регионального бизнеса многих компаний из КНР, но посетивший Парижский автосалон глава и вице-президент XPeng Брайан Гу (Brian Gu) в интервью CNBC выразил твёрдую готовность держаться за европейский рынок всеми силами.

Источник изображения: XPeng

В какой степени XPeng придётся перенести повышение таможенных пошлин на стоимость своих электромобилей в Европе, руководство компании пока не раскрывает, но указывает на возможность поиска некоторых резервов оптимизации в ценовой политике и ассортименте предлагаемой на местном рынке продукции.

В дальнейшем XPeng хотела бы локализовать производство в Европе если не электромобилей в целом, то хотя бы отдельных компонентов. Это неизбежно для компании, которая приходит на рынок региона всерьёз и надолго, и такой шаг не продиктован одними лишь повышенными пошлинами, как пояснил Брайан Гу. Представители других китайских автопроизводителей в Париже тоже сочли нужным высказаться на тему повышенных таможенных пошлин. Тарифы, на которые опирались европейские законодатели, по словам исполнительного вице-президента BYD Стеллы Ли (Stella Li), основаны на некорректных расчётах, а потому величина пошлин не может быть справедливой. Она призвала политиков держаться в стороне от этой темы и не мешать развитию автомобильной промышленности.

#китай #электромобили #европа #китайские производители #xpeng #китайские электромобили #таможенные пошлины
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