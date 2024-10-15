Уложиться в сроки действия его полномочий будет непросто.

По информации агентства Bloomberg, администрация действующего президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) готова предпринять попытку дополнительно ограничить поставки ускорителей вычислений американского происхождения в некоторые страны Ближнего Востока, преимущественно относящиеся к Персидскому заливу.

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Предполагается, что американские власти введут ограничение на количество экспортных лицензий, предназначенных для поставок ускорителей в отдельные страны Персидского залива, поскольку видят в неуправляемой экспансии местных вычислительных мощностей угрозу для национальной безопасности. С другой стороны, в прошлом месяце были введены определённые послабления для ОАЭ и Саудовской Аравии в сфере получения таких лицензий, поэтому политику властей США нельзя назвать однонаправленной. Опасаясь попадания новейших ускорителей вычислений в руки китайцев, власти США наложили ограничения на их поставку в более чем 40 стран Ближнего Востока, Азии и Африки.