Но Apple всё равно её опережает.

Оптимистичные высказывания аналитиков Morgan Stanley по поводу перспектив реализации ускорителей вычислений поколения Blackwell в сочетании с ожиданием заметного роста выручки и прибыли TSMC способствовали росту курса акций NVIDIA на 2,4% до $138,07 за штуку, как отмечает CNBC. Это стало новым историческим максимумом, перекрывающим достижения 18 июня, когда NVIDIA на какой-то период стала самой дорогой публичной компанией мира.

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Сейчас капитализация NVIDIA превышает $3,4 трлн, но вернуть статус крупнейшей на фондовом рынке компании этот эмитент сможет только в том случае, если обгонит Apple, занимающую лидирующие позиции на отметке $3,52 трлн. Выручка NVIDIA более чем удваивалась в каждый из пяти предыдущих кварталов, а по итогам трёх кварталов смогла вырасти в три с лишним раза. В текущем фискальном квартале, который завершится к ноябрю, выручка NVIDIA в годовом сравнении должна увеличиться на 82%. С начала текущего года акции компании выросли в цене почти на 180%, а с начала 2023 года они укрепились более чем в девять раз. Инвесторы продолжают считать, что выручка NVIDIA будет расти уверенными темпами на фоне высокого спроса на компоненты для систем искусственного интеллекта.