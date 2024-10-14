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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC увеличит капитальные расходы на 20% в следующем году
А в этом сохранит их на уровне, заданном в начале года.

Как уже отмечалось сегодня, одной из интриг второй половины этой недели станет размер капитальных затрат TSMC на текущий год, который она может скорректировать на очередном квартальном отчётном мероприятии. В июле это уже произошло, поскольку руководство компании сузило диапазон профильных расходов с $28–32 млрд до $30–32 млрд. По информации Economic Daily News, в этом году TSMC не будет поднимать планку капитальных расходов, а вот в следующем увеличит их на 20%.

Источник изображения: NVIDIA

Это будет означать, что в самом «расточительном» сценарии на строительство новых предприятий и покупку оборудования для них, а также освоение новых техпроцессов и модернизацию действующих предприятий TSMC по итогам 2025 года будет готова потратить до $36 млрд. Эта сумма не является рекордной, но занимает второе место в историческом рейтинге TSMC.

В 2022 году компании удалось потратить на соответствующие нужды $36,29 млрд. В 2023 году сумма сократилась до $30,45 млрд, вызвав беспокойство некоторых инвесторов, но рынок полупроводниковых компонентов требовал коррекции складских запасов после присущего пандемии бума. Тема искусственного интеллекта начала работать в пользу TSMC лишь в конце прошлого и начале текущего года, поэтому не исключено, что и в 2025 году она окажет влияние на инвестиционную политику данной компании, являющейся крупнейшим контрактным производителем чипов в мире.

#аналитика #полупроводники #финансы #tsmc
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