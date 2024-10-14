Заказами на Blackwell компания обеспечена на следующие 12 месяцев, как минимум.

Агентство Bloomberg не прошло мимо комментариев, сделанных накануне представителями Morgan Stanley после общения с руководством NVIDIA. По данным аналитиков, последняя обеспечена заказами на ускорители семейства Blackwell на ближайшие 12 месяцев в самом скромном варианте прогноза. Соответственно, говорить о снижении спроса на её продукцию преждевременно.

Источник изображения: NVIDIA

С конца прошлого месяца курс акций NVIDIA вырос на 11%, что также говорит о наличии у инвесторов уверенности в стабильном развитии бизнеса этой компании. Кроме того, улучшению динамики курса акций способствовало появление сигналов о том, что проблемы с выпуском ускорителей Blackwell на данном этапе уже устранены. По мнению опрошенных Bloomberg аналитиков, в текущем году NVIDIA более чем удвоит выручку, а в следующем году она вырастет примерно на 44%. Конечно, это указывает на некоторое замедление темпов роста, но оно начнётся не в ближайшее время, и это привлекает инвесторов к ценным бумагам NVIDIA.