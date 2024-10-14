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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году NVIDIA удвоит выручку, а в следующем увеличит её на 44%
Заказами на Blackwell компания обеспечена на следующие 12 месяцев, как минимум.

Агентство Bloomberg не прошло мимо комментариев, сделанных накануне представителями Morgan Stanley после общения с руководством NVIDIA. По данным аналитиков, последняя обеспечена заказами на ускорители семейства Blackwell на ближайшие 12 месяцев в самом скромном варианте прогноза. Соответственно, говорить о снижении спроса на её продукцию преждевременно.

Источник изображения: NVIDIA

С конца прошлого месяца курс акций NVIDIA вырос на 11%, что также говорит о наличии у инвесторов уверенности в стабильном развитии бизнеса этой компании. Кроме того, улучшению динамики курса акций способствовало появление сигналов о том, что проблемы с выпуском ускорителей Blackwell на данном этапе уже устранены. По мнению опрошенных Bloomberg аналитиков, в текущем году NVIDIA более чем удвоит выручку, а в следующем году она вырастет примерно на 44%. Конечно, это указывает на некоторое замедление темпов роста, но оно начнётся не в ближайшее время, и это привлекает инвесторов к ценным бумагам NVIDIA.

#nvidia #аналитика #финансы #blackwell
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Nvidia&Intel Hater
16:29
нет конч .я сделал плавным стриминг тестур .ибо там мудаки всю память сразу забивали.не качество уюбирал .качество у меня по сравнению с твоим гавном -просто небо и земля.и фейки у тебя -мыло кончено ...
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Fergus
16:28
Так ты ещё и модифицировал что то для своих фейкотестов, всё ясно с тобой
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
FelsheR-RU
16:26
После покупки первого твердотельника больше ничего "не ускорял". Разгон если только. Но последние лет 5 наоборот андервольтинг всего. Разгон только в попугаи разок поиграться.
Вспоминаем популярные способы ускорения ПК, которые стали бесполезны после выхода Windows 10
Nvidia&Intel Hater
16:26
Вот xess ультра производительность а ты с своим огрызком в ж иди.не забывай что там картf тестилась на дно частоте у блохера + доработанный engine.Мне разгон сразу дал 6 фпс с 2525 до 2780,а там 2300 ...
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
FelsheR-RU
16:26
Что удивительно, он видимо ЭТО читал, раз в статье ориентируется.))
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eastSiR
16:23
Автор, я не спорю с тем, что написано, но ты не понимаешь основ. В технологиях телевизоров принципиально нет заботы о задержках (латенси), и нет необходимости в использовании векторов движения, с помо...
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DANYNAFIG
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Nvidia&Intel Hater
16:18
ты совсем дурак ?? еще раз -включи ультра производительность и посмотри.и да -клнч ты обоссаный .я модифицировал engine.там у меня во первых стриминг идет по мере загрузки тестур а не как сразу в памя...
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
Fergus
16:14
Ну как у тебя и будет. Ну всё логично, у блогера 40 фпс, у тебя с Ксесс ультрапроизводительность 62
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
Александр
16:14
Но контрольный взрыв всё равно прозвучал.)))
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