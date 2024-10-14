В США она стоит дешевле, но это всё равно много.

Компания MSI представила свою новую флагманскую материнскую плату MEG Z890 GODLIKE, предназначенную для энтузиастов разгона. Цена устройства бьёт рекорды: в США она составляет 1264 доллара, а в Европе — 1379,99 евро (что эквивалентно примерно 1510 долларам с учетом 20% НДС). Это делает MEG Z890 GODLIKE самой дорогой материнской платой на чипсете Z890.

Плата поддерживает процессоры Intel Core Ultra второго поколения (LGA 1851), память DDR5 с частотой до 9200+ МГц (OC) в двухканальном режиме и оснащена впечатляющим набором функций. Среди них: 30-фазная система питания, 10-слойная печатная плата из серверных материалов, эффективное пассивное охлаждение с массивными радиаторами и поддержка PCIe 5.0.

Для удобства пользователей предусмотрены технологии EZ DIY: EZ Link, EZ PCIe Release, EZ Magnetic M.2 Shield Frozr II, EZ M.2 Clip II и EZ Antenna. Кроме того, плата оборудована двумя портами Thunderbolt 4, сетевыми адаптерами 10G LAN и 5G LAN, а также модулем Intel Killer Wi-Fi 7 для высокоскоростной и стабильной передачи данных.

MEG Z890 Godlike — не массовый продукт, а инструмент для оверклокеров, стремящихся к покорению мировых рекордов с процессорами Intel Arrow Lake, такими как Core Ultra 9 285K. MSI традиционно позиционирует платы указанной серии как флагманские решения, предоставляющие максимальные возможности для разгона, лучшую подсистему питания, расширенную функциональность и богатые возможности подключения.

Среди прочих особенностей стоит отметить Dynamic Dashboard III — 3,99-дюймовый ЖК-дисплей для мониторинга параметров системы, обновления BIOS и персонализации. Также предусмотрена карта расширения M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5 с двумя высокоскоростными разъемами M.2 Gen5 и удобным механизмом EZ Slide для быстрой установки SSD. А для подключения периферии доступна карта THUNDERBOL5 с двумя портами Thunderbolt 5, обеспечивающими общую пропускную способность до 160 Гбит/с и быструю зарядку мощностью до 27 Вт.

В линейке MSI только Godlike преодолевает ценовой барьер в 1000 долларов. Следующая по стоимости модель, MEG Z890 ACE, стоит 689 долларов — почти вдвое меньше. Ранее, с выходом процессоров Intel Core Ultra серии 2, MSI, как и другие производители материнских плат, обновила свой модельный ряд, представив платы на чипсете Z890 в различных ценовых категориях. Цена MEG Z890 Godlike была анонсирована во время двухчасовой трансляции на YouTube-канале MSI Gaming. Предыдущая флагманская модель, MEG Z790 GODLIKE, стоила 1200 долларов.