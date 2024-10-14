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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple попросила досрочно прекратить действие разрешения на испытания беспилотных авто в Калифорнии
Она занималась ими с 2017 года.

В начале этого месяца издание MacReports сообщило, что формально действовавшее до 30 апреля 2025 года разрешение Apple на испытания в Калифорнии беспилотных авто было отозвано по просьбе самой компании досрочно. Для этого представителям Apple было достаточно позвонить в ведомство DMV, которое ведает в штате правилами эксплуатации моторных транспортных средств. Действие разрешения было прекращено с 24 сентября текущего года.

Источник изображения: Reddit, PM_ME_UR_LIDAR

Напомним, что от планов по разработке беспилотного авто Apple негласно отказалась ещё в феврале 2024 года, но формально до конца сентября она сохраняла право испытывать соответствующие прототипы на дорогах общего пользования штата Калифорния — при условии наличия за рулём страхующего водителя. Соответствующее разрешение было выдано властями штата компании Apple ещё в 2017 году, и по состоянию на май текущего года в программе испытаний на территории Калифорнии участвовало 68 машин с 15 водителями. По всей видимости, первые эксплуатировались вторыми поочерёдно. Высвободившиеся ресурсы, как считается, компания направит на разработки в сфере искусственного интеллекта, имеющие более широкую сферу применения, чем автопилот на транспорте.

#apple #автопилот #испытания #калифорния
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