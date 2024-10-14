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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские эксперты пришли к выводу, что разработчикам иногда лучше оставаться на чипах NVIDIA
Не всё импортозамещение одинаково полезно.

Представители связанной с властями КНР аналитической структуры CAICT, как поясняет South China Morning Post, в своём новейшем отчёте призвали некоторых разработчиков систем искусственного интеллекта не отказываться от использования американских ускорителей вычислений, хотя противоположные по смыслу призывы из уст регуляторов в КНР тоже неоднократно звучали.

Источник изображения: NVIDIA

Эксперты CAICT предупреждают, что в ряде случаев перенос языковых моделей, прошедших обучение на инфраструктуре NVIDIA, на китайские платформы окажется слишком долгим и затратным. Если у какой-то китайской компании имеются в использовании ускорители A100 или H100, отказываться от них в пользу китайских нет никакого смысла. Во-первых, китайские альтернативы пока не доросли до них по уровню производительности и масштабам распространения. Во-вторых, китайские компоненты и ПО потребуют длительной адаптации моделей, которые прошли обучение на базе решений NVIDIA. Единственная ситуация, в которой китайские эксперты рекомендуют отдать предпочтение «отечественным» ускорителям, относится к сравнению с ними ускорителей NVIDIA H20. Последние уже могут уступать по быстродействию китайским альтернативам.

#nvidia #китай #искусственный интеллект #санкции
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