Не всё импортозамещение одинаково полезно.

Представители связанной с властями КНР аналитической структуры CAICT, как поясняет South China Morning Post, в своём новейшем отчёте призвали некоторых разработчиков систем искусственного интеллекта не отказываться от использования американских ускорителей вычислений, хотя противоположные по смыслу призывы из уст регуляторов в КНР тоже неоднократно звучали.

Источник изображения: NVIDIA

Эксперты CAICT предупреждают, что в ряде случаев перенос языковых моделей, прошедших обучение на инфраструктуре NVIDIA, на китайские платформы окажется слишком долгим и затратным. Если у какой-то китайской компании имеются в использовании ускорители A100 или H100, отказываться от них в пользу китайских нет никакого смысла. Во-первых, китайские альтернативы пока не доросли до них по уровню производительности и масштабам распространения. Во-вторых, китайские компоненты и ПО потребуют длительной адаптации моделей, которые прошли обучение на базе решений NVIDIA. Единственная ситуация, в которой китайские эксперты рекомендуют отдать предпочтение «отечественным» ускорителям, относится к сравнению с ними ускорителей NVIDIA H20. Последние уже могут уступать по быстродействию китайским альтернативам.