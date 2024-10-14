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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская Hikvision вынуждена сокращать штат из-за санкций США
Затронуты и занятые исследованиями специалисты.

Специализация на разработке и выпуске систем видеонаблюдения со временем позволила китайской компании Hikvision превратиться в лидера мирового рынка, но её происхождение не понравилось американским чиновникам, и они уже не первый год применяют к ней разного рода санкции, ограничивая доступ производителя на американский рынок государственных закупок. Как сообщает South China Morning Post, компания Hikvision вынуждена пойти на сокращение штата сотрудников примерно на 1000 человек, и санкции США во многом тому виной.

Источник изображения: Hikvision

Среди увольняемых специалистов, что характерно, немало занимавшихся исследованиями и разработками сотрудников. Сама Hikvision в комментариях китайским СМИ отказалась называть проводимые мероприятия «крупномасштабным сокращением персонала», предпочитая называть изменения в штатном расписании «оптимизацией». В Китае сокращениям, по данным местных СМИ, коснутся представительств Hikvision в нескольких городах страны. Китайское законодательство не приветствует сокращение более 10% персонала, поскольку в данном случае в процесс вмешиваются надзорные органы, поэтому желание Hikvision не поднимать шума вокруг своих действий вполне объяснимо.

#сша #китай #санкции #hikvision
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