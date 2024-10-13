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Новости Hardware Алексей Сычёв
Крепёжные рамки от LGA 1700 не подойдут к процессорам Intel Arrow Lake
Зато у них будут свои, поставляемые с материнскими платами.

Анонс процессоров Intel Arrow Lake в исполнении LGA 1851, как поясняет Tom’s Hardware, таил в себе не самый очевидный, но важный с точки зрения энтузиастов нюанс. Дело в том, что используемые LGA 1700 для придания дополнительной жёсткости процессору прижимные рамки (ILM) сторонних производителей не подойдут к процессорам в исполнении LGA 1851. Хотя длина и ширина процессоров не изменилась, Arrow Lake получили крышку теплораспределителя другой формы, которая будет мешаться при попытке установить на материнскую плату с разъёмом LGA 1851 прижимную рамку для процессоров в исполнении LGA 1700.

Источник изображения: Tom’s Hardware

Данные рамки призваны устранять изгиб печатной платы процессора при установке системы охлаждения. Более равномерный контакт с подошвой охладителя позволяет снизить температуру процессора, а в случае с разгоном добиться лучших результатов. Несколько производителей аксессуаров предлагали такие прижимные рамки для процессоров в исполнении LGA 1700. Обеспечить их совместимость с LGA 1851 без доработки будет проблематично.

Хорошая же новость заключается в том, что для материнских плат на чипсете Intel Z890 производителями будет предусматриваться штатная прижимная рамка, способна решить проблему неравномерного контакта с подошвой охладителя хотя бы частично. К слову, всех проблем с охлаждением наличие таких рамок не решит, поскольку самая горячая точка процессоров в исполнении LGA 1851 сместилась относительно предшественников, и самым въедливым любителям разгона придётся ждать появления новых водоблоков, которые учитывали бы данную особенность новых процессоров Intel.

#intel #охлаждение процессора #lga 1700 #arrow lake #lga 1851
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