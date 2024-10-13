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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские власти подозревают четырёх сотрудников Foxconn во взяточничестве
И неправомерном присвоении средств.

По информации Bloomberg, китайские органы правопорядка подозревают четырёх сотрудников тайваньской компании Foxconn в даче взяток, они были арестованы в китайском городе Чжэнчжоу, где у этого контрактного производителя расположено крупнейшее в КНР предприятие по выпуску Apple iPhone.

Источник изображения: Bloomberg

Четверо арестованных сотрудников Foxconn подозреваются не только в даче взяток, но и в неправомерном присвоении собственности и денежных средств. На местном предприятии компании работают сотни тысяч человек, оно является крупнейшим среди тех, которые специализируются на сборке смартфонов Apple. В прошлом году у китайских властей возникли вопросы к налоговой отчётности Foxconn и правомерности использования занимаемых компанией участков земли. Производителю был назначен штраф в размере $2800 за нарушения в составлении финансовой отчётности.

#apple #китай #foxconn #расследование
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