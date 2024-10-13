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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Показанные Tesla на мероприятии в четверг роботы Optimus не действовали самостоятельно
Им всё равно помогают операторы.

Разоблачение мистификаций Илона Маска (Elon Musk) уже стало недоброй традицией для западных информационных ресурсов, поэтому и привлёкший внимание Gizmodo блогер Роберт Скоубл (Robert Scoble), приглашённый на презентацию Tesla в четверг, не смог обойтись без нескольких каверзных вопросов, адресованных роботу Optimus, наливавшему гостям пиво на мероприятии.

Источник изображения: CNet, YouTube

Робот (или человек, им управлявший), не стал прямо отвечать на вопрос о степени своей автономности, но дал понять, что она не соответствует ста процентам. Беседа Скоубла с инженером Tesla позже позволила подтвердить, что хотя искусственный интеллект играет значимую роль в управлении роботами Optimus, в каких-то моментах им по-прежнему помогают люди. Последние на мероприятии в четверг находились на удалении, не выдавая своего присутствия. Возможно, дальнейшее расследование обстоятельств презентации позволит кому-то из представителей прессы получить более чёткое представление о степени автономности роботов Tesla Optimus в их нынешнем состоянии.

#искусственный интеллект #tesla #tesla optimus #человекоподобные роботы #автономные роботы
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