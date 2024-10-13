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Новости Hardware Игнатий Колыско
Базовая версия ИИ-сервера NVIDIA DGX B200 на базе архитектуры Blackwell стоит 515 тысяч долларов
Инвестиции надо же как-то отбивать.

Компания Broadberry, поставщик серверных решений, опубликовала на своем сайте информацию о новом ИИ-сервере NVIDIA DGX B200 на базе архитектуры Blackwell. Цена устройства впечатляет: базовая конфигурация обойдется почти в полмиллиона долларов.

Этот первый публичный анонс цены на Blackwell DGX B200 позволяет оценить масштаб инвестиций, необходимых компаниям для доступа к передовым технологиям искусственного интеллекта. Хотя NVIDIA планирует выпуск нескольких систем на базе Blackwell, именно DGX B200 позиционируется как продукт для широкого рынка.

Сервер DGX B200 оснащён восемью графическими процессорами B200, суммарный объём памяти HBM3E которых достигает 1,4 Тбайт с пропускной способностью 64 ТБ/с. По данным NVIDIA, система обеспечивает производительность до 72 петафлопс при обучении нейросетей и до 144 петафлопс при выполнении задач инференса — значительный прирост по сравнению с предыдущим поколением Hopper.

Недавно NVIDIA поставила первую партию DGX B200 компании OpenAI, подтвердив особые отношения между двумя компаниями. Это говорит о том, что первые системы уже доступны на рынке, хотя информация о наличии устройств у Broadberry пока не уточняется. Не исключено, что к моменту публикации этой новости заявленные серверы уже будут распроданы.

DGX B200 — это не просто мощный сервер, а фундамент для построения масштабируемых ИИ-инфраструктур, таких как NVIDIA DGX BasePOD и NVIDIA DGX SuperPOD. В комплект поставки входят программные пакеты NVIDIA AI Enterprise и NVIDIA Base Command для управления и оркестрации ИИ-задач. Технические характеристики впечатляют: восемь GPU NVIDIA Blackwell, 1440 Гбайт общей памяти GPU с пропускной способностью 64 ТБ/с, сетевые технологии NVIDIA и, конечно же, огромная вычислительная мощь.

Цена, указанная Broadberry, составляет 515 410 долларов. Предусмотрены различные варианты конфигурации, в основном связанные с послепродажным обслуживанием. Ожидается, что поставки Blackwell первоначально будут ограничены, а основной объём отгрузок придётся на первый квартал следующего года. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг не раз восхвалял Blackwell, а быстрое внедрение архитектуры такими гигантами, как Microsoft и Meta, подтверждает революционный потенциал новых ИИ-решений NVIDIA.

Аналитики предсказывают, что Blackwell откроет новую эру «золотой лихорадки» в сфере искусственного интеллекта и станет самым успешным продуктом компании.

#nvidia #искусственный интеллект #серверы
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