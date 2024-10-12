Это ещё один вариант поддержки молодого производителя 2-нм чипов.

По плану, уже в следующем году опытная производственная линия на строящемся предприятии Rapidus на острове Хоккайдо должна приступить к выпуску 2-нм продукции, чтобы затем масштабировать производство до уровня серийного. Как отмечает Nikkei Asian Review, японские власти не перестают искать новые возможности поддержать первого национального производителя столь продвинутой полупроводниковой продукции. Поскольку увлекаться субсидиями японское законодательство чрезмерно не позволит, новый план правительства подразумевает обмен зданий и оборудования Rapidus, которые были построены и закуплены с участием государства, на пакет акций этой компании.

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Другими словами, японское правительство станет акционером Rapidus, хотя условия реализации этого плана до конца не раскрываются. По предварительным подсчётам, Rapidus для освоения серийного выпуска 2-нм продукции к 2027 году потребуются около $35 млрд. Пока удалось собрать малую часть этих средств, поскольку правительство не имеет права тратить на поддержку компании слишком много бюджетных денег, акционеры Rapidus тоже не торопятся выделять средства, а привлечь кредиты в коммерческих банках сложно из-за отсутствия у молодой компании кредитной истории. Размер государственных субсидий для нужд Rapidus уже достиг $6,2 млрд, последующую поддержку власти страны хотели бы оказывать в иной форме, и обмен активов на акции компании мог бы стать рабочим вариантом. В противном случае Rapidus пришлось бы компенсировать государству те затраты, которое оно понесло на строительство корпусов предприятий и закупку оборудования для компании.