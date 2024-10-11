Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Intel выпустит мобильные процессоры Core Ultra 200H и 200HX в начале 2025 года
Есть действительно интересные с точки зрения компоновки решения.

Intel уже представила процессоры Core Ultra 200 для настольных ПК и ноутбуков общего назначения. Высокопроизводительные мобильные чипы для игр и создания контента пока, напомним, не были официально анонсированы. На презентации настольных процессоров Arrow Lake S (Core Ultra 200K и KF) компания подтвердила, что версии H и HX появятся в первом квартале 2025 года.

Intel позиционирует Core Ultra 200H и HX как первые мобильные процессоры с поддержкой ИИ для геймеров и создателей контента. Они обеспечат высокую производительность при пониженном энергопотреблении, сохраняя тенденцию к энергоэффективности, характерную для серии Core Ultra 200.

Согласно предварительным данным, HX-версии повторяют конфигурацию ядер настольных аналогов, но работают на более низких частотах. Большинство моделей будут оснащены 64 исполнительными блоками Xe2 Battlemage EU с частотой от 1.8 до 2 ГГц. Характеристики Core Ultra 200H пока не раскрываются.

Предполагается, что они будут аналогичны процессорам 14-го поколения Raptor Lake 14000H. Еще одним неизвестным остаётся Arrow Lake Halo — потенциальный конкурент AMD Strix Point Halo. По слухам, он получит улучшенный iGPU с 320 исполнительными блоками EU и 14-ядерный процессор.

Выпуск Core Ultra 200K и KF является важным этапом развития архитектуры Intel. В ней отсутствует Hyper-Threading, добавлен NPU для генеративного ИИ, использована многочиповая компоновка. Это первые настольные процессоры Intel, производимые преимущественно TSMC. Новые чипы ориентированы на энергоэффективность и доступную цену.

Во второй половине 2025 года ожидается выход процессоров Panther Lake (Core Ultra 300). Предварительно анонсировано пять моделей H-класса с числом ядер от 8 до 18, графикой Xe3 Celestial и 18A (1.8 нм) техпроцессом. Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер заявил о значительном повышении производительности в задачах ИИ.

#intel #процессоры #core 200hx #core ultra 200h
+
Написать комментарий (0)
Intel открыто признала, что Core Ultra 9 285K уступает i9-14900K по производительности в играх
Производитель систем охлаждения ARCTIC подтвердил, что они совместимы с процессорами Intel Arrow Lake
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Туманная заунывность - краткий обзор игры "Silent Hill 2 remake"
15
Современные мультипликационные сериалы для взрослых - краткий обзор (1-я часть)
2
Почему смартфоны Apple так дорого стоят, и когда флагманы Xiaomi успели подорожать до 100 000р
11
9 отечественных фильмов 2022-2024 годов про войну с высоким рейтингом на Кинопоиске
5
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
16
Как советские солдаты ночевали в снегу даже при сильных морозах
6
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
69
Как Microsoft лишает вас Xbox series - проблема с SSD и ключами шифрования
5
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7500F – почему мы сегодня не рекомендуем покупать процессоры Intel
12
"Милтон" и десять самых разрушительных ураганов в новейшей американской истории и их последствия
6

Сейчас обсуждают

Александр Сечков
17:59
Существенно?
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
Александр Сечков
17:58
xD))))
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
fynjy_2005
17:56
я уж молчу о том, что кто-то тут кукарекает, что ядра из 2024 сравнимы с ядрами 2020 года)))
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
fynjy_2005
17:55
Конец октября, сынок) и да 9800х3д выйдет, это и имелось ввиду)
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
fynjy_2005
17:54
Да ему пофиг, он явно фанатик. После обосрамса с некачественным производсвои и потом и хреновой рабте в стоке выбрать интел может только фанат
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
fynjy_2005
17:53
Ага..поэтому у народа в стоке крашилась винда последние 2 года так...что даже игроделы отказываться от этой срани стали?
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
RangerXP
17:52
На условном 5090Ti раскроется и по более, а на 3060 будет плюс-минус равным по FPS.
Презентация AMD Ryzen 7 9800X3D может состояться 25 октября
fynjy_2005
17:51
и это сам факт, что синие даже ИИ толком не смогли сдюжить...
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
fynjy_2005
17:50
глючныхз ты хотел сказать,да?
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
fynjy_2005
17:49
7800х3Д ток и покупает 5-7 человек))))) шмешной фанатик)))
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем