Есть действительно интересные с точки зрения компоновки решения.

Intel уже представила процессоры Core Ultra 200 для настольных ПК и ноутбуков общего назначения. Высокопроизводительные мобильные чипы для игр и создания контента пока, напомним, не были официально анонсированы. На презентации настольных процессоров Arrow Lake S (Core Ultra 200K и KF) компания подтвердила, что версии H и HX появятся в первом квартале 2025 года.

Intel позиционирует Core Ultra 200H и HX как первые мобильные процессоры с поддержкой ИИ для геймеров и создателей контента. Они обеспечат высокую производительность при пониженном энергопотреблении, сохраняя тенденцию к энергоэффективности, характерную для серии Core Ultra 200.

Согласно предварительным данным, HX-версии повторяют конфигурацию ядер настольных аналогов, но работают на более низких частотах. Большинство моделей будут оснащены 64 исполнительными блоками Xe2 Battlemage EU с частотой от 1.8 до 2 ГГц. Характеристики Core Ultra 200H пока не раскрываются.

Предполагается, что они будут аналогичны процессорам 14-го поколения Raptor Lake 14000H. Еще одним неизвестным остаётся Arrow Lake Halo — потенциальный конкурент AMD Strix Point Halo. По слухам, он получит улучшенный iGPU с 320 исполнительными блоками EU и 14-ядерный процессор.

Выпуск Core Ultra 200K и KF является важным этапом развития архитектуры Intel. В ней отсутствует Hyper-Threading, добавлен NPU для генеративного ИИ, использована многочиповая компоновка. Это первые настольные процессоры Intel, производимые преимущественно TSMC. Новые чипы ориентированы на энергоэффективность и доступную цену.

Во второй половине 2025 года ожидается выход процессоров Panther Lake (Core Ultra 300). Предварительно анонсировано пять моделей H-класса с числом ядер от 8 до 18, графикой Xe3 Celestial и 18A (1.8 нм) техпроцессом. Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер заявил о значительном повышении производительности в задачах ИИ.