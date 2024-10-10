В числе новинок – серия AI TOP, включающая три модели.

Компания Gigabyte анонсировала полную линейку из 17 материнских плат на базе чипсета Z890, предназначенных для процессоров Intel Arrow Lake. Новые модели разделены на несколько серий и предлагают передовые технологии, высокую производительность и поддержку современных интерфейсов.

В числе новинок — серия AI TOP, включающая три модели: Z890 AORUS XTREME AI TOP, Z890 AORUS MASTER AI TOP и Z890 AI TOP. Эти платы отличаются поддержкой двух видеокарт, двух портов 10GbE LAN и двух разъёмов Thunderbolt 5, обеспечивая высокую производительность «из коробки». Помимо AI TOP, Gigabyte представила ряд моделей в семействе AORUS, а также более доступные варианты в сериях GAMING X, AERO и UD.

Впервые на десктопных материнских платах появились порты Thunderbolt 5, основанные на стандарте USB4 2.0. Серия AI TOP стала одной из первых, кто реализовал поддержку этого интерфейса, предлагая скорость передачи данных до 80 Гбит/с.

Флагманская модель AORUS XTREME AI TOP также поддерживает память DDR5 с частотой до 9500 МГц – рекордный показатель для материнских плат. Все платы серии AI TOP оснащены мощной системой питания для разгона и новым дизайном с радиаторами и RGB-подсветкой.

Gigabyte заявляет, что все платы Z890 поддерживают технологию D5 Bionic Corsa, которая позволяет достичь частоты памяти до 9500 МГц с поддержкой Intel XMP. Высокие частоты достигаются благодаря четырём новым технологиям, а специальный вентилятор DDR Wind Blade на платах AI TOP снижает температуру модулей памяти на 10 градусов Цельсия. Для максимальной производительности предусмотрены функции AORUS AI SNATCH и AI SNATCH Engine, реализующие разгон с помощью искусственного интеллекта. AI-Driven PCB Design и HyperTune BIOS оптимизируют разводку платы и работу BIOS для повышения эффективности, увеличения частоты памяти и общей производительности.

AORUS AI SNATCH — это программное обеспечение для автоматического разгона на основе модели ИИ. Оно позволяет пользователям раскрыть максимальный потенциал системы одним щелчком мыши.

Технология AI-Driven PCB использует алгоритмы ИИ для оптимизации расположения переходных отверстий, трассировки и слоев платы. Hypertune BIOS применяет ИИ для настройки MRC и адаптации сигналов, что обеспечивает максимальную эффективность, значительное увеличение частоты памяти и повышение общей производительности.

Материнские платы Gigabyte Z890 получили обновленный BIOS UC с улучшенным интерфейсом для более удобной настройки. Пользователи могут выбрать одну из нескольких тем оформления, включая черно-белый вариант.

Обновлённые функции и программное обеспечение Z890 обеспечивают мониторинг компонентов в режиме реального времени. Помимо стандартных профилей Intel Baseline, Performance и Extreme, BIOS предлагает три дополнительных режима: Spec Enhance, Optimization и Unleash. Последний увеличивает производительность до 11%.

Для оверклокеров платы серии AI TOP предлагают до 25 фаз питания, а другие модели — до 21 фазы. Кроме того, эксклюзивная функция Gigabyte NPU Overdrive увеличивает производительность ИИ процессоров Intel Arrow Lake до 23% в реальных приложениях.