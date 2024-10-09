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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
GeForce RTX 5080 может получить рекордно быстрые 16 Гбайт памяти GDDR7
Также появилась информация по GeForce RTX 5070.

В Сети появились новые слухи о характеристиках будущей видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5080. Инсайдеры утверждают, что она может получить память GDDR7 с рекордной для игровых видеокарт скоростью. Информация поступила от издания Wccftech, ссылающегося на собственные источники.

Если слухи верны, RTX 5080 может получить память с частотой 32 Гбит/с вместо ранее предполагавшихся 28 Гбит/с. Это самые быстрые модули GDDR7, которые в настоящее время тестируются производителями видеокарт.

Важная деталь заключается в том, что видеокарта якобы будет использовать графический процессор GB203-400 с 256-битной шиной памяти — это вдвое меньше, чем у флагманской модели RTX 5090. Однако благодаря более быстрой памяти (на 4 Гбит/с) пропускная способность составит 1024 ГБ/с, что немного превышает показатель 384-битной RTX 4090 (1008 ГБ/с).

В предыдущих утечках речь шла о том, что видеокарта может иметь 10 752 ядра CUDA — на 5600 меньше, чем у RTX 4090. Тем не менее, по словам инсайдера kopite7kimi, видеокарта будет на 10% быстрее (не уточняется, в растеризации или трассировке лучей).

Обновлённые характеристики GeForce RTX 5080 с привязкой к уточнению по используемой памяти и в соответствии со свежими слухами теперь выглядят так:

  • Частота памяти: с 28 Гбит/с до 32 Гбит/с
  • Тип и объём памяти: 16 Гбайт GDDR7
  • Шина памяти: 256 бит
  • Максимальная пропускная способность: с 896 ГБ/с до 1024 ГБ/с

Если все эти слухи подтвердятся, RTX 5080 будет быстрее и потреблять меньше энергии, чем RTX 4090, несмотря на меньшее количество ядер, меньший объём памяти и более узкую шину памяти.

Также появилась новая информация об RTX 5070 — третьей модели Blackwell RTX 50. Предположительно, она будет представлена вместе с 5090 и 5080 на выставке CES 2025, но, как обычно, поступит в продажу позже. Точные характеристики пока неизвестны, но источники утверждают, что она будет оснащена графическим процессором GB205, а не GB203, как модель 5080. Другими словами, ситуация аналогична серии Ada, где наблюдается заметный разрыв между классами xx70 и xx80.

Предварительные слухи о характеристиках GeForce RTX 5070:

  • Графический процессор: GB205
  • Плата: PG147
  • Память: до 192-битной шины памяти
  • Потребляемая мощность: 250 Вт

Графический процессор GB203 будет иметь до 84 потоковых мультипроцессоров (10 752 ядра CUDA), которые, как утверждается, будут использоваться в RTX 5080. Потенциальная 5080 SUPER должна будет использовать графический процессор GB202, чтобы иметь больше ядер. Графический процессор GB205 будет иметь до 50 потоковых мультипроцессоров или 6400 ядер, поэтому 5070 может получить такую конфигурацию или меньшее количество ядер, как в серии 4070.

Kopite7kimi также утверждает, что RTX 5070 станет потреблять 250 Вт — на 50 Вт больше, чем 4070. Это предполагает разницу в 150 Вт между 5080 и 5070. Также подтверждается, что видеокарта будет иметь 12 Гбайт памяти, как и 4070.

В настоящее время ожидается, что NVIDIA представит новую серию RTX 50 на выставке CES. Компания уже подтвердила, что презентацию проведет лично Дженсен Хуанг.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 5080 #geforce rtx 5070
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