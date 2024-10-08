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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Intel открыто признала, что Core Ultra 9 285K уступает i9-14900K по производительности в играх
Зато новинка потребляет намного меньше энергии.

В преддверии презентации процессоров Core Ultra 200S, запланированной на ближайшие дни, китайские источники опубликовали слайды из презентации Intel. На них компания сравнивает производительность Core i9-14900K и AMD Ryzen 9 с готовящимся к выпуску Core Ultra 9 285K.

Тут всё просто: кто-то нарушил эмбарго на публикацию наглядных материалов с грядущей презентации. И теперь мы досконально знаем, что Intel открыто признала превосходство 14900K в играх по сравнению с грядущим 285K. Так, в среднем 285K обеспечивает 261 fps во всех протестированных проектах, в то время как 14900K достигает 264 fps.

Положительным моментом является то, что новая архитектура позволяет Intel снизить энергопотребление системы (предположительно, речь идёт о потреблении всей системы) до 447

Выглядит это всё следующим образом. Вот данные по Intel Core i9-14900K из презентаций:

  • средний fps: ~264 fps;
  • энергопотребление: ~527 Вт.

А вот как выглядят аналогичные показатели по Intel Core Ultra 9 285K:

  • средний FPS: ~261 fps;
  • энергопотребление: ~447 Вт.

Ещё на другом слайде показано, что система с 285K может обеспечить производительность, сравнимую с Raptor Lake-R (Refresh), потребляя при этом почти на 165 Вт меньше энергии в различных играх.

Также были опубликованы слайды, сравнивающие AMD Ryzen 9 9950X и 7950X3D. Ожидается, что 285K превзойдёт самый быстрый процессор X3D с 3D V-Cache в бенчмарках производительности. Однако в играх, таких как Cyberpunk 2077, он будет до 21% медленнее.

Следующий слайд демонстрирует сравнение 285K и 9950X. Новинка от Intel в плане производительности на 0,26% быстрее 9950X. Только конкретно здесь Intel не стала публиковать сравнительные данные по энергопотреблению Ryzen 9 и 285K, или, по крайней мере, эта информация ещё не просочилась в Сеть.

#intel #процессоры #core ultra 9 285k
4
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RXO
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Сколько, сколько ватт?😂
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