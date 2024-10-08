Видеокарта предназначена для серверов Microsoft Azure и не рассчитана на использование в игровых системах.

Компания AMD анонсировала видеокарту Radeon PRO V710, ориентированную на работу в дата-центрах, использующих облачные инстансы Azure. Новинка найдёт применение в таких сценариях, как «рабочий стол как услуга» (DaaS), «рабочая станция как услуга» (WaaS), облачный гейминг, а также задачи искусственного интеллекта и машинного обучения.

AMD PRO V710 построена на архитектуре Navi 32 и оснащена 54 вычислительными блоками RDNA3, как и игровая модель Radeon RX 7700 XT. Однако, в отличие от RX 7700 XT с 12 Гбайт памяти, V710 получила 28 Гбайт памяти GDDR6. Максимальная пропускная способность памяти составляет 448 ГБ/с. Карта поддерживает технологию R-IOV, которая позволяет изолировать её ресурсы между виртуальными машинами, предоставляя нескольким серверам одновременный доступ к одному GPU.

В сравнении с RX 7700 XT, новинка обладает вдвое большим объёмом памяти, повышенной пропускной способностью памяти и тактовой частотой GPU, сниженной на 500 МГц. Изменения в конструкции позволили ограничить энергопотребление до 158 Вт, что на 35% меньше, чем у игрового варианта.

Карта выполнена в однослотовом форм-факторе и оснащена пассивной системой охлаждения. Приобрести в розницу PRO V710 невозможно, так как она предназначена исключительно для серверов Azure.

Аппаратный видеокодер поддерживает потоковую передачу с кодированием и декодированием AV1, HEVC (H.265) и AVC (H.264). Ускорители искусственного интеллекта для эффективного матричного умножения в сочетании с поддержкой программного обеспечения AMD ROCm с открытым исходным кодом обеспечивают повышенную вычислительную производительность для машинного обучения.