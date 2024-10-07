Похоже, дело в конструктивном недостатке. А за ремонт сама Apple просит от 600 до 700 долларов.

Всё больше владельцев iMac на базе процессора M1 сообщают о появлении одинаковой проблемы с дисплеями, что указывает на возможный аппаратный дефект со стороны Apple. Ситуация усугубляется тем, что гарантия на многие из этих компьютеров, выпущенных в 2021 году, уже истекла. В результате пользователям приходится платить от 600 до 700 долларов за ремонт.

Первые сообщения о появлении тёмных горизонтальных линий на экранах 24-дюймовых iMac с процессором M1 появились более года назад. Точное количество пострадавших устройств неизвестно, но жалобы можно найти на различных онлайн-форумах, включая Reddit и страницы поддержки Apple.

Тёмные линии остаются на экране даже после перезагрузки компьютера. Пользователи отмечают, что проблема не возникает на внешних дисплеях, подключённых к iMac, что указывает на неисправность самого экрана, а не встроенного графического процессора. Некоторые пользователи сообщают о сильном нагреве угла iMac после появления линий.

Один из пострадавших владельцев рассказал, что обратился в службу поддержки Apple по поводу этой проблемы. Техник сообщил ему, что проблема связана с гибким шлейфом, расположенным в верхней части экрана. Этот шлейф должен выдерживать напряжение около 50 В при высокой или максимальной яркости дисплея. Примерно через два года шлейф начинает перегорать и разрушаться в месте соединения, вызывая короткие замыкания, которые приводят к появлению горизонтальных чёрных линий. Это означает, что даже после замены экрана линии, скорее всего, появятся снова через пару лет.

Пользователь предположил, что проблема заключается в конструктивном дефекте, неисправности компонентов или использовании компонентов, не соответствующих стандартам Apple. Появились и жалобы на аналогичную проблему в iMac с процессором M3, который был выпущен только в октябре прошлого года. Возможно, Apple не изменила конструкцию, и проблема сохраняется в последних моделях.

Один из пользователей получил бесплатный ремонт от Apple, но это, похоже, исключение, так как другие сообщают о необходимости оплаты. Владельцам iMac на базе M1, у которых закончилась гарантия и нет AppleCare+, придётся заплатить немалую сумму за ремонт.

Забавно, что в мае Джон Тернус, руководитель отдела разработки аппаратного обеспечения Apple, рассказал техноблогеру Маркесу Браунли, что компания Apple больше внимания уделяет созданию продуктов, которые никогда не ломаются, а не тех, которые не очень надёжны, но легко ремонтируются.