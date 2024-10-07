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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Японская компания Elecom выпускает первые кабели USB4 2.0 со скоростью до 80 Гбит/с
Сначала их можно будет купить только в Японии.

Японская компания Elecom анонсировала выпуск первых в мире сертифицированных кабелей USB4 2.0, которые обеспечат удвоение скорости передачи данных по сравнению с USB4 и мощность зарядки до 240 Вт.

Новая спецификация USB4 2.0 обратно совместима с предыдущими версиями USB, включая USB4 версии 1.0, USB 3.2, USB 2.0 и даже Thunderbolt 3. В середине декабря Elecom планирует выпустить два варианта кабелей. Первый обеспечит пропускную способность 80 Гбит/с и мощность зарядки 60 Вт, а второй — мощность 240 Вт при 48 В / 5 А. Первоначально кабели будут доступны только в Японии.

USB4, который поддерживается большинством современных материнских плат и устройств, обеспечивает пропускную способность до 40 Гбит/с. С появлением кабелей USB4 2.0 пользователи смогут получить вдвое большую скорость и повышенную мощность зарядки.

Мощность зарядки 240 Вт — это впечатляющий показатель для USB-кабеля. Он позволит заряжать мощные ноутбуки и другие устройства с высоким энергопотреблением, если они поддерживают такой уровень мощности. Кабели также будут поддерживать передачу видеосигнала DisplayPort с разрешением до 8K при 60 Гц (7680 x 4320 пикселей).

Теоретически USB4 2.0 способен обеспечить пропускную способность до 120 Гбит/с в одном направлении при использовании асимметричной конфигурации. В этом случае скорость в обратном направлении составит 40 Гбит/с.

Несмотря на то, что кабели Elecom поступят в продажу уже в декабре, внедрение портов USB4 2.0 производителями аппаратного обеспечения может занять больше времени. В настоящее время ни одна из доступных материнских плат не имеет встроенной поддержки нового стандарта. Технология была анонсирована в 2022 году, но пока не появилась в готовых продуктах.

Microsoft уже начала подготовку Windows 11 к USB4 2.0 в предварительных сборках Insider. Однако для полной реализации возможностей USB4 2.0 производителям ПК и устройств потребуется интегрировать поддержку шины PCI-Express 5.0 x4, что потребует использования аппаратного обеспечения нового поколения.

Официальный запуск USB4 2.0 запланирован на декабрь этого года.

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