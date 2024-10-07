А вот традиционная скорость вращения 7200 об/мин сохранится.

По данным нового прогноза отраслевой организации IEEE, к 2028 году на рынке могут появиться жёсткие диски ёмкостью 60 Тбайт. Это станет значительным скачком после периода застоя в росте ёмкости накопителей.

Помимо прогноза ёмкости, IEEE предполагает, что глобальные продажи жёстких дисков в ближайшие годы могут вырасти, а не продолжить своё снижение. Прогноз обещает рост с 166 млн. устройств в 2022 году до 208 млн. в 2028 году и впечатляющих 359 млн. ежегодно к 2037 году.

Для достижения таких показателей ёмкости потребуются новые технологии записи, включая магниторезистивную запись с энергетическим содействием (EAMR). Ожидается, что технологии EAMR, такие как HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording), разработанная Seagate, станут революционными в увеличении плотности записи на магнитных пластинах.

По данным всё того же прогноза, к 2028 году плотность записи должна увеличиться более чем вдвое: с примерно 2 Тбайт на квадратный дюйм в 2025 году до более чем 4 Тбайт на квадратный дюйм. К 2037 году эксперты прогнозируют плотность записи свыше 10 Тбайт на квадратный дюйм, что может привести к появлению жёстких дисков невероятной ёмкости – 100 Тбайт. Примечательно, что компания Seagate ранее предсказывала достижение этих показателей уже к 2030 году.

Однако достичь таких значений плотности будет непросто. В отчёте IEEE говорится, что «требуются критические достижения» в области материалов как для магнитных пластин, так и для считывающих/записывающих головок. Это включает в себя разработку новых магнитных и немагнитных плёнок, сверхтонких диэлектрических покрытий для головок толщиной менее 1 нм, а также улучшенных защитных покрытий для дисков. В отчёте также предполагается, что традиционная скорость вращения 7200 об/мин сохранится, поэтому улучшения должны быть достигнуты в других областях.