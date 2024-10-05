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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка от реализации полупроводниковых чипов в августе обновила сезонный максимум
Она растёт уже пятый месяц подряд.

На днях ассоциация компаний полупроводниковой отрасли (SIA) опубликовала финансовую статистику за август, которая продемонстрировала рост от реализации полупроводниковых изделий на 20,6% в годовом сравнении до $53,1 млрд. Эта сумма стала рекордом для августа, а вообще выручка от реализации чипов растёт уже пятый месяц подряд. Более того, в годовом сравнении она увеличилась на максимальное значение с апреля 2022 года, а последовательный рост выручки во всех регионах одновременно впервые наблюдался с октября 2023 года.

Источник изображения: SIA

Лидером по росту выручки среди макрорегионов в очередной раз стали обе Америки, которые прибавили в годовом сравнении 43,9% до $16,56 млрд. Китай довольствуется вторым местом с приростом выручки на 19,2% до $15,48 млрд, но последовательно она увеличилась только на 1,7%. Европа, к слову, в годовом сравнении сократила выручку от реализации чипов на 9% до $4,26 млрд, но последовательно нарастила её на 2,4%, по темпам роста уступив только Америкам и Японии. Последняя ограничилась годовым ростом выручки на 2% до $4 млрд, но последовательно прибавила 2,5%.

#аналитика #полупроводники #финансы
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