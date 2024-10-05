Она растёт уже пятый месяц подряд.

На днях ассоциация компаний полупроводниковой отрасли (SIA) опубликовала финансовую статистику за август, которая продемонстрировала рост от реализации полупроводниковых изделий на 20,6% в годовом сравнении до $53,1 млрд. Эта сумма стала рекордом для августа, а вообще выручка от реализации чипов растёт уже пятый месяц подряд. Более того, в годовом сравнении она увеличилась на максимальное значение с апреля 2022 года, а последовательный рост выручки во всех регионах одновременно впервые наблюдался с октября 2023 года.

Источник изображения: SIA

Лидером по росту выручки среди макрорегионов в очередной раз стали обе Америки, которые прибавили в годовом сравнении 43,9% до $16,56 млрд. Китай довольствуется вторым местом с приростом выручки на 19,2% до $15,48 млрд, но последовательно она увеличилась только на 1,7%. Европа, к слову, в годовом сравнении сократила выручку от реализации чипов на 9% до $4,26 млрд, но последовательно нарастила её на 2,4%, по темпам роста уступив только Америкам и Японии. Последняя ограничилась годовым ростом выручки на 2% до $4 млрд, но последовательно прибавила 2,5%.