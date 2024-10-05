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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В следующем году Samsung начнёт установку оборудования для выпуска 1,4-нм чипов
Их массовое производство должно быть освоено к 2027 году.

Могущество Samsung Electronics исторически держалось на способности компании выпускать микросхемы памяти в больших количествах, но этот сегмент рынка за счёт своей цикличности чередует периоды финансового благополучия с убыточностью, и компания со временем от таких «качелей» устала, пытаясь усилить свои позиции на рынке услуг по контрактному производству чипов. По данным Business Korea, она ускоряет подготовку к массовому производству не только 2-нм чипов, но и более совершенных 1,4-нм.

Источник изображения: Samsung Electronics

Уже в первом квартале следующего года Samsung завершит монтаж оборудования на предприятии S3 в Хвасоне, которое сможет выпускать ежемесячно до 7000 кремниевых пластин с 2-нм чипами. До конца следующего года будет модернизирована под выпуск 2-нм продукции соседняя линия, которая сейчас производит 3-нм чипы. К массовому производству 2-нм изделий Samsung рассчитывает приступить в 2025 году.

В Пхёнтхэке при этом во втором квартале следующего года начнётся монтаж оборудования для выпуска 1,4-нм чипов, которые Samsung в массовых количествах надеется начать выпускать в 2027 году. Местное предприятие должно получить возможность ежемесячно обрабатывать от 2000 до 3000 кремниевых пластин в месяц. Выпуск 3-нм чипов или более совершенных на новом предприятии в Техасе компания надеется наладить уже после 2026 года.

#samsung #полупроводники #литографическое производство
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