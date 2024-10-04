Речь идёт о совместимости своих кулеров для разъёма LGA 1700 с новым разъемом LGA 1851.

Компания ARCTIC, один из ведущих производителей систем охлаждения, подтвердила совместимость своих кулеров для разъема LGA 1700 с новым разъемом LGA 1851, предназначенным для процессоров Intel Arrow Lake.

Ещё в октябре прошлого года компания заявляла о совместимости своих продуктов с будущим LGA 1851. Теперь же ARCTIC официально подтвердила, что все ее кулеры для LGA 1700 будут работать с новым разъемом без ограничений.

В ARCTIC подчеркнули, что механические размеры разъемов остались неизменными. Компания гарантирует, что все кулеры, приобретенные с 23 октября прошлого года, поддерживают новый сокет. Таким образом, пользователи продуктов ARCTIC могут без проблем переходить на новую платформу, не беспокоясь о покупке новых систем охлаждения.

Важно отметить, что разъем LGA 1851 уже некоторое время существует на рынке. Он был представлен вместе с процессорами Meteor Lake-PS для платформы Edge. Однако эти CPU имеют ограниченное применение, и настоящий дебют LGA 1851 состоится с выходом процессоров Arrow Lake «Core Ultra Series 2» в конце этого месяца. Первыми материнскими платами с поддержкой нового разъема станут модели на чипсете Z890.

Линейка кулеров ARCTIC для LGA 1700 весьма обширна. Она включает в себя как топовые системы жидкостного охлаждения Liquid Freezer III, так и высоко оцененные воздушные кулеры Freezer 36, и даже бюджетные модели, такие как Alpine 17. Ожидается, что другие производители, включая Noctua, которая уже сделала соответствующее заявление в прошлом году, также объявят о совместимости своих продуктов с LGA 1851.

Ещё одним важным аспектом является изменение конструкции прижимной рамки (ILM) на новых материнских платах, что может повлиять на совместимость с процессорами Arrow Lake. При переходе на новую платформу пользователям следует учитывать этот фактор.