Не флагман, но в качестве эксперимента потянет.

Изданию 9to5Mac удалось разузнать дополнительные подробности о готовящемся к выпуску весной следующего года iPhone SE нового поколения. Помимо заимствованного у iPhone 16 процессора A18 с 8 Гбайт памяти, как поясняет источник, этот смартфон получит набор камер, как у iPhone 15, а ещё новая модель станет первым носителем модема, собственноручно разработанного Apple.

Источник изображения: Apple

Сейчас компания вынуждена полагаться на модемы Qualcomm, и это ограничивает её как в возможностях по снижению себестоимости всего устройства, так и в гибкости программной интеграции. Наконец, собственный модем с поддержкой сетей 5G позволит снизить энергопотребления, увеличив время работы смартфона от сети. Этот модем будет интегрирован с другими беспроводными интерфейсами, поддерживаемыми iPhone SE. Компания ещё в 2019 году купила у Intel подразделение по разработке мобильных модемов, которое трансформировалось из профильного бизнеса Infineon, но с тех пор Apple так и не удавалось создать достойный по характеристикам модем. Не исключено, что в следующем году он всё же дебютирует в составе iPhone SE.