Объёмы производства растут, наценки снижаются.

Те обыватели, которые настрадались во времена дефицита от произвола автомобильных дилеров, и верят в способность прямой продажи машин производителем решить все их проблемы, должны присмотреться к опыту компании Tesla, которая самостоятельно занимается реализацией выпущенных электромобилей. На сайте производителя, как поясняет Electrek, до сих пор доступны к заказу только две модификации пикапа Cybertruck: двухмоторная по цене от $100 000 и трёхмоторная по цене от $120 000.

Источник изображения: Tesla

В обоих случаях речь идёт о комплектации Foundation Series, которая подразумевает обязательный набор опций на сумму $20 000, от которых нельзя отказаться. При этом некоторым подавшим предварительные заявки заранее клиентам компания уже в прямом обращении предлагает оформить заказ на базовый вариант двухмоторного пикапа за $80 000, либо трёхмоторного за $100 000. Комплект опций за $20 000 уже не навязывается, но для получения такого предложения нужно было встать в очередь как минимум несколько месяцев, а то и лет назад. Всё это указывает на постепенное увеличение объёмов выпуска пикапов Cybertruck. Если с середины ноября прошлого года по конец июня нынешнего Tesla реализовала около 11 000 машин, то в течение третьего квартала она произвела почти 19 000 пикапов.