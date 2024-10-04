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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новая отзывная кампания позволила понять, сколько пикапов Tesla Cybertruck было выпущено с прошлого ноября
Примерно 30 000 штук.

Издание Electrek воспользовалось информацией, которую Tesla распространила среди владельцев электрических пикапов Cybertruck, чтобы определить их общий тираж с ноября прошлого года, когда были налажены серийные поставки. Дело в том, что некоторая часть машин имеет дефект срабатывания камеры заднего вида, а это может потенциально стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Tesla решила отозвать все пикапы, выпущенные с 13 ноября прошлого года по 14 сентября 2024 года, и таковых насчиталось 27 185 штук.

Источник изображения: Tesla

Кстати, по состоянию на конец июня было выпущено 11 000 пикапов, поэтому темпы производства определённо наращиваются. В третьем квартале Tesla доставила своим клиентам не более 22 915 «прочих моделей», не имеющих отношение к Model 3 и Model Y. В эту выборку попали не только Cybertruck, но и «старожилы» в лице Model S и Model X. Если предположить, что в конце сентября Tesla уже располагала примерно 30 000 выпущенных Cybertruck, то за третий квартал она выпустила около 19 000 машин этой модели. Другими словами, на долю Model S и Model X приходится около 4000 машин, поставленных в прошлом квартале. Это не очень хороший показатель для старейших моделей компании.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #электрический пикап
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