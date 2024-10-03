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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Intel выпустила финальный патч для процессоров Raptor Lake и Raptor Lake Refresh
Будем считать, что всё исправлено?

Компания Gigabyte подтвердила, что микрокод Intel 0x12B станет последним обновлением, направленным на устранение проблем нестабильности в работе процессоров 13-го и 14-го поколений (Raptor Lake и Raptor Lake Refresh).

Неделю назад Intel выпустила патч 0x12B для BIOS, призванный решить проблему нестабильности Vmin Shift в процессорах семейств Raptor Lake и Raptor Lake Refresh. Это уже третий апдейт, направленный на борьбу с данной проблемой, и, судя по отзывам, он оказался наиболее эффективным.

Ранее предполагалось, что Intel может выпустить ещё один патч в четвёртом квартале 2024 года. Однако Gigabyte, выпустив обновление 0x12B для своих материнских плат Z790, назвала его «финальным» решением проблемы нестабильности упомянутых процессоров.

В примечаниях к выпуску обновления для материнской платы Gigabyte Z790 Aorus Elite AX компания ссылается на официальное заявление Intel, подтверждающее, что микрокод 0x12B является финальным средством устранения нестабильности Vmin Shift в настольных процессорах 13-го и 14-го поколений.

Напомним, что Vmin Shift связана с повышенным напряжением в цепи тактового генератора ядра IA. Это может приводить к зависаниям и сбоям в работе системы, а также к необратимому повреждению чипов. Выпущенные ранее патчи частично снизили остроту проблемы, но последнее обновление 0x12B, как отмечают пользователи, привело к заметному снижению производительности.

Проблема нестабильности Vmin Shift негативно сказалась на репутации Intel, тем более что компания долгое время не признавала её существование. В новых процессорах Arrow Lake, а также в линейках Lunar Lake и мобильных Raptor Lake/Refresh, данная проблема, по заявлениям Intel, отсутствует.

#intel #процессоры #raptor lake #raptor lake refresh
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Дмитрий
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Gigabyte Z790 Aorus Elite AX хз на первую ревизию нету. только на 1.х
Intel выпустила финальный патч для процессоров Raptor Lake и Raptor Lake Refresh
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