По примеру руководства NVIDIA и Microsoft.

В пользу подключения особо мощных центров обработки данных к АЭС уже высказался основатель и бессменный руководитель NVIDIA, корпорация Microsoft пытается реализовать в США соответствующие проекты, поэтому схожие заявления главы Google в интервью Nikkei Asian Review не должны удивлять аудиторию.

Источник изображения: Nikkei Asian Review

По данным источника, Сундар Пичаи (Sundar Pichai) рассматривает возможность подключения центров обработки данных Google к атомным электростанциям. С другой стороны, сохранение фокуса на снижении углеродного следа заставляет компанию задуматься о финансировании строительства ветряных и геотермальных электростанций. Конкретный тип источника энергии будет определяться спецификой каждого проекта в отдельности. Развитие генеративного искусственного интеллекта в ближайшие годы будет пронизывать буквально все сферы деятельности Google, по словам главы корпорации. Соответственно, для реализации крупных проектов по строительству центров обработки данных нужны будут и надёжные источники электроэнергии, и АЭС в этом отношении вновь обретают актуальность.