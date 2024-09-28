Соблазн использования атомных электростанций уже много десятилетий подряд борется в умах политиков с опасениями по поводу вероятных техногенных катастроф, повторяющих трагедию Чернобыля. По мере развития систем искусственного интеллекта потребность в мощных источниках электроэнергии резко возросла, и всё чаще на разных уровнях приходится слышать призывы к более активному использованию АЭС для питания крупных центров обработки данных. Как поясняет Bloomberg, глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensun Huang) считает такой подход вполне приемлемым.
Ядерную энергию генеральный директор NVIDIA назвал «одним из прекрасных источников энергии», но подчеркнул, что он не должен быть единственным. Источники электроэнергии нужно сочетать и балансировать таким образом, чтобы обеспечить минимальный вред окружающей среде и низкую стоимость с возможностью их многолетнего использования.
Попутно в интервью Bloomberg основатель NVIDIA признался, что компания намерена поддерживать своих клиентов в Китае, но при этом выполнять требования властей. В прошлом квартале на регион пришлось примерно 12% всей выручки компании, причём в годовом сравнении она выросла более чем на 30% до $3,7 млрд. Руководство NVIDIA тогда отметило, что санкции США снизили китайскую выручку компании, и она до сих пор не смогла выйти на прежний уровень.