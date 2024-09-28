При этом нужно использовать различные источники электроэнергии.

Соблазн использования атомных электростанций уже много десятилетий подряд борется в умах политиков с опасениями по поводу вероятных техногенных катастроф, повторяющих трагедию Чернобыля. По мере развития систем искусственного интеллекта потребность в мощных источниках электроэнергии резко возросла, и всё чаще на разных уровнях приходится слышать призывы к более активному использованию АЭС для питания крупных центров обработки данных. Как поясняет Bloomberg, глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensun Huang) считает такой подход вполне приемлемым.

Источник изображения: Bloomberg

Ядерную энергию генеральный директор NVIDIA назвал «одним из прекрасных источников энергии», но подчеркнул, что он не должен быть единственным. Источники электроэнергии нужно сочетать и балансировать таким образом, чтобы обеспечить минимальный вред окружающей среде и низкую стоимость с возможностью их многолетнего использования.

Попутно в интервью Bloomberg основатель NVIDIA признался, что компания намерена поддерживать своих клиентов в Китае, но при этом выполнять требования властей. В прошлом квартале на регион пришлось примерно 12% всей выручки компании, причём в годовом сравнении она выросла более чем на 30% до $3,7 млрд. Руководство NVIDIA тогда отметило, что санкции США снизили китайскую выручку компании, и она до сих пор не смогла выйти на прежний уровень.