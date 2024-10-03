Как 3D XPoint, только китайская.

По информации South China Morning Post, молодой китайской компании Numemory (Xincun Technology) удалось разработать и наладить выпуск самых ёмких чипов памяти гибридного типа для нужд китайской электронной промышленности. Микросхема NM101 сочетает быстродействие оперативной и энергонезависимость постоянной памяти, она способна скопировать видеофайл объёмом 10 Гбайт за одну секунду. Общий объём чипа составляет 64 Гбайта.

Источник изображения: Handout

Китайская компания Numemory была основана в 2022 году в Ухане, и теперь она гордится своим вкладом в импортозамещение на китайском внутреннем рынке. Из таких чипов памяти она предлагает собирать системы хранения данных для серверной инфраструктуры КНР, что позволит получить быстрые и ёмкие накопители с большой плотностью хранения информации без необходимости покупать ключевые компоненты за пределами страны. Ближайшим западным аналогом такой памяти может считаться 3D XPoint компаний Intel и Micron, от выпуска которой отказались в 2022 году.