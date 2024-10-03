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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla остаётся крупнейшим поставщиком электромобилей по итогам третьего квартала
BYD сохраняет второе место, откатившись на него после прошлогоднего триумфа.

Статистика, в отличие от условностей психологического восприятия информации человеком, на «эффект храповика» рассчитывать не может. Если по итогам четвёртого квартала прошлого года китайской компании BYD удалось реализовать больше аккумуляторных электромобилей, чем компании Tesla, это не значит, что в статусе лидера первая смогла закрепиться надолго. Уже в первом квартале текущего года, как напоминает cnEVPost, американский автопроизводитель взял реванш и до сих пор сохраняет за собой статус крупнейшего в мире поставщика легковых электромобилей аккумуляторного типа.

Источник изображения: CnEVPost

BYD же в своей статистике любит добавлять подзаряжаемые от сети гибриды, которые имеют ДВС, но могут какое-то расстояние преодолевать и чисто на электротяге. С этой точки зрения, BYD является безусловным лидером мирового рынка, но в сегменте аккумуляторных машин по итогам третьего квартала всё равно лидирует Tesla со своими 462 890 отгруженными экземплярами.

Впрочем, BYD отстаёт от неё не так сильно, поскольку в третьем квартале поставила клиентам 443 426 аккумуляторных машин, а с учётом гибридов объёмы поставок достигли рекордных 1 134 892 штук. Впервые китайскому автогиганту удалось поставить за квартал более одного миллиона легковых машин, оснащённых тяговыми аккумуляторами и электродвигателями. Кстати, гибриды BYD демонстрируют куда более высокую динамику продаж по итогам третьего квартала, поскольку их объёмы в годовом сравнении выросли на 75,63%, тогда как «чистокровные» электромобили прибавили только 2,74%.

#аналитика #tesla #электромобили #статистика #byd
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