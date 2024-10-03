Во многом из-за высоких импортных пошлин.

По сути, стать крупнейшим производителем электромобилей в мире компании Tesla помогла повальная унификация и оптимизация модельного ряда, который до сих пор рассчитывает четыре легковых электромобиля и электрический пикап Cybertruck, а также грузовик Semi, хотя китайские конкуренты выпускают новинки буквально каждый месяц. Из соображений снижения затрат Tesla также время от времени перестаёт выпускать на рынки определённых регионов некоторые комплектации своих машин. Новейшие негласные изменения коснулись упразднения для американской публики заднеприводного варианта Model 3 с тяговой батарее стандартной ёмкости, который недавно предлагался по цене $38 990.

Источник изображения: Tesla

Теперь желающим купить самую доступную версию Tesla Model 3 на американском рынке необходимо раскошелиться минимум на $42 490, если не учитывать возможные субсидии и льготы, но это будет заднеприводная машина с тяговой батареей увеличенной ёмкости, которой хватит на 580 км пробега в условном цикле EPA. Как поясняют некоторые источники, аналогичная машина с батареей стандартной ёмкости комплектовалась аккумуляторами типа LFP, которые производятся в Китае, и в условиях роста таможенных пошлин в США их импорт более не представляется целесообразным. Кроме того, на машины с китайскими батареями не распространяется действие американских субсидий, что ещё сильнее ограничивало перспективы сбыта упразднённой модификации Tesla Model 3.