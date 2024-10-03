Это позволит быстрее приступить к строительству.

Пусть президенту Байдену отведено лишь несколько месяцев исполнения своих обязанностей в связи с предстоящими в ноябре выборами в США, он активно подписывает новые указы и распоряжения, призванные довести до реализации намеченные им в начале своего президентского срока инициативы. Как отмечает Reuters, накануне подпись президента США появилась под указом, освобождающим получателей субсидий по «Закону о чипах» от дополнительной экологической экспертизы проектов по строительству предприятий.

Источник изображения: Intel

По сути, эти проекты в любом случае соответствуют актуальным требованиям законодательства США в сфере защиты окружающей среды, но особый статус им придаёт выделение субсидий от властей страны. По закону 1969 года такие проекты должны подвергаться дополнительному аудиту на соответствие актуальным требованиям в сфере природоохранных норм США. Указ президента просто избавляет получателей субсидий от дополнительной волокиты, которая могла бы затянуть реализацию проектов на годы. Власти страны хоть и распределили $35 млрд субсидий между 26 проектами, их получатели должны ещё пройти дополнительную проверку, прежде чем эти средства к ним поступят. Крупнейшие субсидии на сумму $8,5 млрд должна получить компания Intel, собирающаяся построить новые предприятия в Аризоне и Огайо, а также модернизировать и расширить имеющиеся в Нью-Мексико и Орегоне.