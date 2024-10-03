Он изначально был рассчитан на преодоление брода.

При всём внимании к необычному по своему дизайну и технологии производства пикапу Tesla Cybertruck, одним из первых изначально созданных на электрической платформе пикапов на рынке США был Rivian R1T, и калифорнийская компания целенаправленно наделяла его высокой проходимостью и устойчивостью к преодолению водных преград глубиной до 750 мм. Как сообщает Electrek со ссылкой на видеоролик одного из владельцев, Rivian R1T в Серверной Каролине недавно перенёс воздействие урагана Хелен без особых последствий для своей способности передвигаться.

Источник изображения: Electrek

Автовладелец Джошуа Винсент Сойер (Joshua Vincent Sauer) оставил свой пикап Rivian R1T в ночь с четверга на пятницу в городе Эшвиль на одной из местных улиц. Свирепствующая стихия в виде сильнейшего урагана Хелен к утру смогла переместить тяжёлую машину на 400 или 450 метров, хотя опрокидывания удалось избежать. Судя по покрытым грязью боковинам кузова и наличию воды в грузовом отсеке, пикап перенесло потоком грязной воды. Что именно происходило в период отсутствия водителя, достоверно установить нельзя, но обнаруженная им в другом месте машина не только смогла разблокировать двери и выставить ручки для их открытия, но и запуститься самым обычным образом, сохранив способность передвигаться самостоятельно. Оставалось только найти функционирующую зарядную станцию для восполнения заряда батареи, но это с учётом последствий урагана оказалось не так просто.