Новость про оверклокинг.

Команда оверклокеров Asus побила недавний мировой рекорд MSI по разгону процессора AMD Zen 5, разогнав Ryzen 9 9950X до поразительных 7,54 ГГц. Разогнанный процессор установил несколько рекордов в бенчмарках и реальных рабочих нагрузках, включая Cinebench R23, Cinebench R20, Geekbench, 7-Zip и HWBot.

Рекорд был достигнут SafeDisk и Elmor, экспертами Asus по разгону, которые уже не раз устанавливали мировые рекорды. В паре с материнской платой Asus ROG Crosshair X670E HERO процессор 9950X достиг впечатляющей частоты 7 548,68 МГц. Согласно данным CPU-Z Validator, система была оснащена 32 Гбайт двухканальной оперативной памяти DDR5-6200 SDRAM и 256-гигабайтным NVMe SSD от Kingston. В качестве операционной системы использовалась Windows 10 Enterprise x64.

Для достижения таких высоких частот команда увеличила множитель до невероятных 75x, повысив напряжение до 1,025 В. Для охлаждения использовалась система с жидким азотом, что позволило поддерживать температуру процессора на уровне -188°C. При этом, для разгона пришлось отключить SMT, но все 16 ядер работали одновременно.

Напомним, в августе оверклокеры MSI разогнали два процессора Zen 5 до предела на материнской плате MEG X670E ACE, достигнув 7,45 ГГц с 9950X и 7,40 ГГц с 9900X, используя жидкий азот. Эти рекорды превзошли частоту 6,6 ГГц, которую AMD продемонстрировала с 9950X во время своего Tech Day ранее в этом году.

Помимо самого факта разгона, команда Asus установила пять мировых рекордов в бенчмарках для 16-ядерных процессоров. Среди них: результат 7-Zip – 321 970 MIPS, Cinebench R23 – 60 709 баллов, Cinebench R20 – 23 550 баллов, Geekbench 3 (многоядерный) – 170 646 баллов и HWBot x265 4K – 77,57 FPS.

Напомним, что Ryzen 9 9950X — это текущий флагманский процессор AMD для потребительского рынка, оснащённый двумя Zen 5 CCD и одним IOD. Он имеет 16 ядер, 32 потока, базовую частоту 4,3 ГГц и boost-частоту до 5,7 ГГц. Кроме того, он имеет 64 МБ кэш-памяти L3, 16 Мбайт кэш-памяти L2 и TDP 170 Вт.