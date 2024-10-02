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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
iPhone SE 4 с поддержкой Apple Intelligence и новый iPad Air выйдут в начале 2024 года
Apple действительно пора обновить свой самый доступный iPhone.

В прошлом месяце Apple представила Apple Intelligence как ключевую особенность iPhone 16. Однако, из-за аппаратных требований, сервис будет доступен только на некоторых моделях. Тем не менее, компания намерена обновить всю линейку iPhone, iPad и Mac, чтобы обеспечить поддержку функций Apple Intelligence в будущем. Согласно последним данным, iPhone SE 4 в обновлённом дизайне с поддержкой Apple Intelligence будет запущен в начале следующего года вместе с обновлённым iPad Air.

Apple обычно проводит весеннее мероприятие, где анонсирует новые цвета для своих продуктов и представляет обновлённые устройства с помощью лаконичный и короткой онлайн-презентации или вовсе сухого пресс-релиза. По словам аналитика Bloomberg Марка Гурмана, компания планирует выпустить долгожданный iPhone SE 4 и новую линейку iPad Air в начале следующего года, хотя пока неясно, в каком формате будет проходить мероприятие.

Термин «начало года» довольно расплывчатый, но, вероятно, новые продукты будут представлены в марте или апреле. Мероприятие не будет затягиваться до конца весны, так как в июне запланирована конференция WWDC. Если информация верна, то iPhone SE 4 с обновлённым корпусом и увеличенным OLED-дисплеем может появиться уже в первом квартале 2024 года.

Помимо запуска iPhone SE, Apple также обновит линейку iPad Air, оснастив её новым чипом серии M, возможно, M3, который в этом году пропустили модели iPad Pro. Также ожидаются внутренние изменения, включая улучшенное подключение и, возможно, увеличенный объём оперативной памяти. На данном этапе это всего лишь предположения, поэтому стоит относиться к ним с осторожностью. Компания обновит как 11-дюймовую, так и 13-дюймовую модели iPad Air, включая аксессуары, которые позаимствуют некоторые функции у моделей iPad Pro.

Ожидается, что iPhone SE 4 будет похож на iPhone 14 по дизайну, но также получит некоторые примечательные функции последних моделей. Например, ранее сообщалось, что iPhone SE 4 будет оснащён кнопкой действия Action Button. Учитывая стремление компании внедрить Camera Control в стандартные модели iPhone 16, можно предположить, что это аппаратное обеспечение появится и в относительно бюджетном SE 4.

Также предполагается, что устройство окончательно откажется от Touch ID в пользу датчиков Face ID на передней панели дисплея. iPhone SE 4 будет оснащён мощными внутренними компонентами, возможно, чипом A17 Pro или A18, что откроет двери для Apple Intelligence. Сервис доступен только на некоторых моделях, поэтому его появление в SE 4 будет более чем желанным. К тому же, сроки запуска iPhone SE 4 идеально совпадают с развёртыванием функций Apple Intelligence.

#смартфоны #apple #планшеты #ipad air #iphone se 4 #apple intelligence
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Производство Apple Vision Pro второго поколения с чипом M5 начнётся только через год
Apple намерена сократить объём выпущенных в этом квартале iPhone 16 на 3 млн штук
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