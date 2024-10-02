За счёт агрессивной ценовой политики и выпуска новых моделей.

Издание South China Morning Post сообщило, что итоги сентября в изложении китайских автопроизводителей позволяют заявить о достижении рекордных объёмов продаж электромобилей и гибридов как минимум пятью из них. По сути, это говорит о росте спроса на машины такого класса, который мог быть спровоцирован скидками и дополнительными стимулирующими мерами со стороны продавцов.

Источник изображения: BYD

В число рекордсменов попали BYD, Leapmotor, Li Auto, XPeng и Zeekr, они продемонстрировали рекордные объёмы продаж машин на электротяге для месячного периода. Такой динамике способствовал и выход на рынок новых моделей, которые оснащаются не только улучшенными с точки зрения скорости восстановления заряда тяговыми батареями, но и более продвинутым программным обеспечением для помощи водителю.

BYD завершила сентябрь увеличением проданных за период электромобилей и гибридов на 45,9% в годовом сравнении до 419 426 штук, причём минувший месяц стал для неё уже четвёртым подряд по счёту, когда обновлялись рекорды. Li Auto, продукция которой хорошо известна в России благодаря концентрации на выпуске последовательных гибридов, увеличила объёмы продаж в сентябре на 48,9% до 53 709 штук.

XPeng обновила месячный рекорд, реализовав в сентябре 21 352 машину, что на 39,5% больше прошлогоднего результата, а августовский превосходит на 52,1%. В августе на рынок вышла более доступная модель Mona M03 нового дочернего бренда, она разошлась по итогам сентября тиражом около 10 000 экземпляров.

Чуть уступила XPeng также хорошо известная россиянам марка Zeekr, которой удалось в сентябре реализовать рекордные 21 333 машины. В годовом сравнении прирост составил 77%, последовательный достиг 18,4%. Предыдущий рекорд Zeekr установил в июне, реализовав 20 106 электромобилей.

Продающая более демократичные электромобили марка Leapmotor вообще по итогам сентября увеличила объёмы продаж на 113,7% до 33 767 штук, продемонстрировав последовательный прирост на 11,4%. Компании NIO до рекорда в сентябре не хватило всего 28 машин, поскольку июньский рекорд в виде 21 209 проданных машин до сих пор считается действующим. В годовом сравнении объёмы продаж электромобилей NIO выросли на 35,4%. На китайском рынке продолжает расти доля гибридов и электромобилей в первичном сегменте, они уже в июле формировали 51,1% продаж, а по итогам августа доля выросла до 53,9%, а объёмы продаж увеличились на 43,2% и превысили 1 млн штук. К слову, на Китай приходится 65% продаж новых гибридов и электромобилей в мире.