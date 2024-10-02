Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По итогам сентября пять китайских производителей электромобилей обновили рекорды по объёмам продаж
За счёт агрессивной ценовой политики и выпуска новых моделей.

Издание South China Morning Post сообщило, что итоги сентября в изложении китайских автопроизводителей позволяют заявить о достижении рекордных объёмов продаж электромобилей и гибридов как минимум пятью из них. По сути, это говорит о росте спроса на машины такого класса, который мог быть спровоцирован скидками и дополнительными стимулирующими мерами со стороны продавцов.

Источник изображения: BYD

В число рекордсменов попали BYD, Leapmotor, Li Auto, XPeng и Zeekr, они продемонстрировали рекордные объёмы продаж машин на электротяге для месячного периода. Такой динамике способствовал и выход на рынок новых моделей, которые оснащаются не только улучшенными с точки зрения скорости восстановления заряда тяговыми батареями, но и более продвинутым программным обеспечением для помощи водителю.

BYD завершила сентябрь увеличением проданных за период электромобилей и гибридов на 45,9% в годовом сравнении до 419 426 штук, причём минувший месяц стал для неё уже четвёртым подряд по счёту, когда обновлялись рекорды. Li Auto, продукция которой хорошо известна в России благодаря концентрации на выпуске последовательных гибридов, увеличила объёмы продаж в сентябре на 48,9% до 53 709 штук.

XPeng обновила месячный рекорд, реализовав в сентябре 21 352 машину, что на 39,5% больше прошлогоднего результата, а августовский превосходит на 52,1%. В августе на рынок вышла более доступная модель Mona M03 нового дочернего бренда, она разошлась по итогам сентября тиражом около 10 000 экземпляров.

Чуть уступила XPeng также хорошо известная россиянам марка Zeekr, которой удалось в сентябре реализовать рекордные 21 333 машины. В годовом сравнении прирост составил 77%, последовательный достиг 18,4%. Предыдущий рекорд Zeekr установил в июне, реализовав 20 106 электромобилей.

Продающая более демократичные электромобили марка Leapmotor вообще по итогам сентября увеличила объёмы продаж на 113,7% до 33 767 штук, продемонстрировав последовательный прирост на 11,4%. Компании NIO до рекорда в сентябре не хватило всего 28 машин, поскольку июньский рекорд в виде 21 209 проданных машин до сих пор считается действующим. В годовом сравнении объёмы продаж электромобилей NIO выросли на 35,4%. На китайском рынке продолжает расти доля гибридов и электромобилей в первичном сегменте, они уже в июле формировали 51,1% продаж, а по итогам августа доля выросла до 53,9%, а объёмы продаж увеличились на 43,2% и превысили 1 млн штук. К слову, на Китай приходится 65% продаж новых гибридов и электромобилей в мире.

#аналитика #электромобили #китайские производители #китайские электромобили
+
Написать комментарий (0)
Проблемы Intel и Samsung снизят спрос на оборудование для выпуска чипов в следующем году
Apple намерена сократить объём выпущенных в этом квартале iPhone 16 на 3 млн штук
От Tesla аналитики ждут роста поставок электромобилей на 6,5% по итогам третьего квартала
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Меган: К вашим услугам": сказ о том, как андроид мужика совратил (субъективный обзор фильма)
3
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
141
"Age of Mythology: Retold" - очень краткий обзор игры
1
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
25
Набор полезных и бесплатных программ для Windows на все случаи жизни, актуальный в 2024 году
8
Игровой ПК vs ноутбук – насколько сборка на GeForce RTX 4060 быстрее и дешевле мобильной в лэптопе
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
8
Почему PlayStation не делает ремейки Killzone и Resistance: цифры и факты
8
Резюмируем недостатки виниловых проигрывателей и магнитофонов
7
Как один шрифт может поломать всё - решаю неожиданную проблему при запуске лаунчера HoYoPlay
6

Сейчас обсуждают

Чатo ---- Бoт
14:39
Оперкомандование «Хортица» заявляет, что после российских ударов по флангам, «которые истощили оборону» ВСУ, «возникла угроза окружения города». «Высшим командованием предоставлено разрешение на осуще...
В ВСУ признали отступление из Угледара под натиском ВС РФ
Фома Кузьмич
14:39
по первому вопросу не понял по второму в настройках есть пунк который за это отвечает, в графе "интерфейс" вроде, там можно на клики и даб клики разные действия назначать в зависимости от статуса зак...
Состоялся релиз qBittorrent 5.0: новые возможности и отказ от устаревших технологий
Nvidia&Intel Hater
14:38
как видишь значок зеленый в игре -все пипец будет.там намерянно сделано так чтобы было плохо на картах других
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Илья Ковалёвъ
14:38
Да начнется срач как говориться, здесь давно ничего другого не видно :DD
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
owzod
14:37
Смотри 7900хтх в Alan Wake 2 просто с РТ - сосет у 4090 просто 100%) Ты о чем Сережа)
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Evgeny Chezarin
14:36
Вводим в курс вновь прибывших. Вендерлок. Дальше можно не продолжать. Но, повторения - мать учения... Если зеленые вложили гору бобла в раскручивание sdk вокруг своей архитектуры (куда, тензор, рт), и...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Белый Орёл
14:35
Уже все выпустили материнские платы на Х870, и цены уже известны, а ты про одну единую плату пишешь
NZXT анонсировала материнскую плату N9 X870E для Ryzen 9000
Nvidia&Intel Hater
14:33
Глаза протри.он про 4080 речь вел и там ой не 67 процентов разница,даже по твоему скрину,а 24.напомнить на сколько дороже 4090 по сравнению с 7900xtx ?? нашел блин сравнивание.и да 7900xtx не как конк...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
San Sanich
14:29
Научились клеить наклейки на украинском поверх американских надписей.
Зеленский: Собственная баллистическая ракета Украины прошла успешные летные испытания
caligula73
14:29
такой тупизны я ешё не читал, автора сразу в бан
Резюмируем недостатки виниловых проигрывателей и магнитофонов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем