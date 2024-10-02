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Новости Hardware Алексей Сычёв
Спрос на кремниевые пластины восстанавливается неравномерно по отраслям
Бум ИИ вынуждает GlobalWafers расширять своё присутствие в Южной Корее.

В интервью Nikkei Asian Review глава третьего по величине в мире производителя кремниевых пластин GlobalWafers Дорис Сюй (Doris Hsu) заявила, что в следующем году объёмы поставок данного вида «заготовок» для выпуска чипов вырастут на двухзначное количество процентов, и рост сохранится в 2026 году. Сейчас полупроводниковая отрасль ощущает на себе последствия пандемии, и поэтому спрос на кремниевые пластины восстанавливается неравномерно.

Источник изображения: GlobalWafers

Например, выпуск микросхем памяти сейчас требует больше всего кремниевых пластин, во многом это обусловлено ростом спроса на микросхемы HBM разных поколений, имеющие компоновку из нескольких ярусов. По этой причине GlobalWafers стремится расширять своё присутствие в Южной Корее, где расположены предприятия двух крупнейших поставщиков HBM. В автомобильном сегменте и на рынке потребительской электроники пока ещё имеются складские излишки, но спрос на этих направлениях вернётся к росту в 2026 году, как надеется поставщик кремниевых пластин.

В целом, по словам Дорис Сюй, наращивать производство пластин за пределами Азии имеет смысл по двум основным причинам. Во-первых, географию размещения предприятий необходимо диверсифицировать ради повышения надёжности цепочек поставок. Во-вторых, нужно стремиться использовать источники более дешёвой и возобновляемой энергии. В будущем происхождение кремниевых пластин с точки зрения «зелёной энергетики» станет важным фактором при выборе поставщика покупателями, как считает руководитель GlobalWafers. Кстати, попытки возродить японскую полупроводниковую промышленность сейчас подталкивают компанию строить больше новых предприятий в этой стране. При этом как минимум половина предприятий GlobalWafers всё равно останется в азиатском регионе, как убеждена Дорис Сюй.

#полупроводники #кремниевые пластины #globalwafers
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