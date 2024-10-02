Apple Intelligence распространяется по рынку слишком медленно.

Аналитики Barclays считают, что итоги третьего квартала с точки зрения объёмов выпуска новых смартфонов семейства iPhone 16 для Apple могут оказаться достаточно успешными, поскольку их период продаж в этом году оказался более продолжительным по сравнению с прошлым годом. Всего по итогам третьего календарного квартала Apple могла поставить около 51 млн iPhone.

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С четвёртым кварталом всё не так однозначно. По мнению представителей Barclays, спрос на новое поколение iPhone оказался ниже ожидаемого, и теперь Apple готовится сократить на 3 млн производственную программу на текущий квартал. Поэтапное распространение Apple Intelligence неизбежно повлияет на спрос на новое поколение iPhone в тех регионах, которые получат соответствующие функции в следующем году, а к ним относятся Китай и Европа, как минимум. Опять же, после выхода адаптированной для этих регионов версии Apple Intelligence может наблюдаться всплеск интереса к семейству iPhone 16, но это только предстоит проверить.