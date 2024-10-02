Индия сама по себе такая успешная и хорошая.

В индийском правительстве Пиюш Гоял (Piyush Goyal) занимает должность с довольно длинным названием, отвечая в ранге министра и за торговлю, и за промышленность, и за защиту потребителей, и за распространение жизненно важных товаров, и даже за текстильную промышленность в отдельности. По сути, чиновник курирует все вопросы, связанные с производством и торговлей, а потому в интервью CNBC довольно смело комментировал вопросы, связанные с локализацией производства чипов на территории страны.

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Он убеждён, что производство чипов будет налажено в Индии уже с 2026-2027 года, поскольку сейчас реализуется несколько проектов, направленных на достижение этой цели, причём в инициативе участвуют как индийские, так и зарубежные компании. Безусловно, первым на начальном этапе потребуется помощь вторых, поэтому в роли «технологических доноров» готовы выступать тайваньская PSMC, израильская Tower Semiconductor и американская Micron Technology. Пока всё будет ограничиваться довольно зрелыми по мировым меркам техпроцессами, но для страны-новичка в этой сфере всё будет весьма достойно.

Посетив Калифорнию с деловым визитом, индийский министр воодушевился большим количеством соотечественников на местных предприятиях и на руководящих постах, заявив, что у Индии есть необходимый кадровый и научный потенциал для развития национальной электронной промышленности. При этом Гоял вовсе не считает, что активная локализация производства устройств Apple на территории Индии напрямую связана с проблемами Китая во взаимоотношениях с западными заказчиками. Чиновник убеждён, что Индия обладает собственными преимуществами по сравнению с Китаем и способна его превзойти.